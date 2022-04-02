Песков: Кремль укрепит свою западную границу, чтобы ни у кого не возникло даже мысли напасть на Россию

Вчера в эфире телеканала ”Беларусь-1” пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Они (страны НАТО — прим.ред) увеличивают свой военный потенциал у наших западных границ. И Путин поручил Шойгу, над этим сейчас работает наше Минобороны, разработать ответный план по наращиванию и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах". По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы ”никому не приходило в голову нападать на страну”.