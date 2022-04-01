Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

”Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза, — пообещал он. — Хотя мы и входим в экономический союз с Россией и Беларуси, мы также являемся частью международного сообщества”.

По словам Сулейменова, последнее, чего хочет Казахстан, — это попасть под вторичные санкции.

Помощник президента рассказал, что о необходимости санкций против Казахстана из-за его членства в ЕАЭС говорила одна из британских парламентариев. Речь, вероятно, идет о Маргарет Ходж, после заявлений которой посла Великобритании пригласили в казахстанский МИД для разъяснений.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в Россию и привлекать российские инвестиции. ”Для нашей экономики нет других вариантов, — сказал он. — Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары, мы сделаем все, чтобы контролировать инвестиции от попавших в санкционные списки граждан и компаний”.

По словам Сулейменова, для этого необходима ”система, а не набор мер”. Создание такой системы потребует изменений в законодательстве, отметил чиновник.

После начала войны на Украине Вашингтон, Брюссель и Лондон ввели несколько пакетов масштабных антироссийских санкций. В последний набор американских ограничений вошли в том числе компании, зарегистрированные в Сингапуре, Испании, на Мальте. Минфин США пояснил, что новые санкции в том числе нацелены против ”сетей обхода санкций”.

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