В Катаре прошла жеребьевка группового этапа ЧМ-2022 по футболу

Итоги жеребьевки:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландии, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора 21 ноября на стадионе ”Аль-Байт” в Аль-Хоре.

Сейчас известны 29 из 32 команд, которые примут участие в чемпионате мира. Еще две путевки будут разыграны в межконтинентальном плей-офф: 13 и 14 июня пройдут матчи Коста-Рика — Новая Зеландия и Перу — Австралия/ОАЭ. Обладателем еще одной путевки станет победитель стыкового матча плей-офф в европейской зоне: Уэльс в июне сыграет с сильнейшим в паре Шотландия — Украина.

Сборная России не смогла пробиться на турнир из-за отстранения со стороны ФИФА. Россияне должны были сыграть с поляками в полуфинале стыковых матчей, но в итоге Польша напрямую вышла в финал, где обыграла Швецию и завоевала путевку на ЧМ-2022.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре на восьми стадионах. Турнир станет 22-м в истории и первым, который пройдет в одной из арабских стран. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в 2018 году выиграла турнир в России, напоминает РБК.