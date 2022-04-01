Страны МЭА вслед за США решили высвободить "десятки миллионов баррелей" нефти из резервов

Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сообщил источник.

Джо Байден между тем заявил, что более 30 стран согласились вслед за США направить на рынок ”десятки миллионов баррелей” нефти из своих запасов.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей, напоминает "Интерфакс".