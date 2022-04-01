Страны МЭА вслед за США решили высвободить "десятки миллионов баррелей" нефти из резервов
Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сообщил источник.
Джо Байден между тем заявил, что более 30 стран согласились вслед за США направить на рынок ”десятки миллионов баррелей” нефти из своих запасов.
Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей, напоминает "Интерфакс".