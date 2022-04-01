В Германии бывшего офицера обвиняют в работе на Россию

В отношении обвиняемого Ральфа Г. (Ralph G.) имеются "достаточные подозрения в работе на иностранную спецслужбу", которая велась против интересов ФРГ и одного из государств НАТО, говорится в распространенном в пятницу, 1 апреля, заявлении генерального прокурора Германии в Карлсруэ.

Самое позднее с октября 2014 года Г. состоял в контакте с различными лицами, связанными с российской спецслужбой, и передавал им документы и данные из публичных и непубличных источников вплоть до марта 2020-го, указывается далее. Доступ к данной информации офицер запаса имел в связи со своей службой в бундесвере, где он являлся заместителем командующего окружного управления связи. Кроме того, он был членом нескольких экономических комитетов, отмечается в заявлении.

Обвинения в передаче данных об обороне и экономике

Согласно обвинению, Г. предоставлял Москве информацию о резервистах бундесвера, военно-гражданском сотрудничестве, гражданской обороне, а также о немецкой экономике, в частности о последствиях для ФРГ введенных в 2014 году европейских санкций против РФ и о газопроводе "Северный поток - 2". Кроме того, он, по всей вероятности, передал российской разведке "личные данные высокопоставленных представителей бундесвера и бизнеса", а также информацию об оборонной политике США и ее западных союзников.

За это он получал приглашения на официальные мероприятия российских государственных органов, указывается далее. Обвинение в шпионаже предъявлено 16 марта в сенате по делам государственной безопасности высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

О какой именно российской спецслужбе идет речь, в заявлении не указывается.