01.04.2022, 20:23
ВИДЕО | Эстонский блогер: нам нужно больше женщин в политике
ФОТО: Коллаж - Артем Дмитриев
Почему в эстонской политике наблюдается нехватка женщин, как нам с этим бороться и проблема ли это вовсе? Возможно ли быть хорошей мамой и политиком одновременно и причем тут квоты и чередующиеся списки? Об этом рассуждает блогер и активист Артем Дмитриев.
В новом документальном фильме Артем Дмитриев пытается найти ответ на перечисленные ниже вопросы, в чем ему помогают премьер-министр Кая Каллас, бывший министр труда и здравоохранения Рийна Сиккут, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, евродепутат Марина Кальюранд и другие известные политики Эстонии.
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