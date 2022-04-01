КАРТА | Украинские войска сообщают о возвращении контроля над новыми территориями

Выводы разведывательного центра Сил обороны Эстонии относительно действий Российской Федерации (РФ) и стратегической обстановки остаются неизменными: Россия отказалась от сиюминутного свержения украинской власти в пользу усиления своих переговорных позиций за счет захвата по возможности значительных территорий на востоке и юго-востоке страны — таким образом она надеется оказывать давление на власти Украины и дестабилизировать обстановку.

В переговорах между РФ и Украиной наметился сдвиг: стороны не ограничиваются обменом ультимативными лозунгами. Фокус переговорного процесса сконцентрирован на обсуждении нейтрального статуса Украины. Украинская сторона настаивает на предоставлении гарантий безопасности, которые бы обеспечивались пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, а также Турцией, Германией, Польшей и рядом других стран.

И хотя, согласно этой схеме, одним из гарантом безопасности должна выступить в том числе РФ, украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Украина не была поражена в праве на самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

Позиции сторон относительно принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской областей не имеют точек соприкосновения. Предполагаем, что прорыв в переговорах по этим вопросам не состоится до тех пор, пока РФ не сможет добиться решительных успехов на суше (прежде всего в Восточной Украине).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают занимать бреши в порядках российских войск и осуществлять локальные атаки на тех участках, где россияне ведут себя пассивно.

Киевское направление (Север)