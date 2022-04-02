Не выходя из собственного дома: какие сервисы доставки продуктов работают в Эстонии?

Иногда тому, чтобы идти в магазин за продуктами, мешает нехватка времени, плохая погода или самочувствие. Я, например, ещё живя в Петербурге, в какой-то момент поняла, что 2 килограмма муки и 3 килограмма картошки не стоят моей надорванной спины, и начала заказывать продукты онлайн.

В Таллинне тоже есть несколько сервисов заказа продуктов на дом. Какие есть возможности и чем они отличаются, я разобралась на своём опыте, а теперь рассказываю вам:

Bolt Market и Wolt — их я объединила по принципу работы: в каждом районе есть один или несколько мини-складов, с которых можно заказать продукты. Но, соответственно, ассортимент и количество товаров нестабильны. Доставка бывает бесплатной из ближайших к вам точек, в среднем колеблется от 1,90 до 3€ — за ценами на доставку нужно следить в приложениях. За несколько месяцев заказов в Bolt food мне попался только один раз испорченный болгарский перец, но инцидент был исчерпан после обращения в службу поддержки, а деньги за перец были возвращены на мой счет.

E-Prisma, e-Selver, Rimi — это службы доставки соответствующих гипермаркетов, а это значит, что заказать вы там можете не только продукты, но и косметику, бытовую химию и товары для дома. Кроме доставки на дом, во всех трех магазинах есть услуга сбора заказа на сайте с возможностью забрать его из подходящего магазина: на мой взгляд, это удобно, если у вас нет времени ходить по торговому залу и набирать корзину, но вы планируете свой маршрут так, чтобы заехать в ближайший магазин. Доставка в Rimi будет бесплатной при заказе от 50€, в Prisma стоимость доставки зависит от объема заказа и магазина, из которого вы заказываете товары. Selver прибавляет к стоимости заказа 4,90€ за услуги по комплектации заказа, упаковке и доставке курьером. Товары из Rimi также можно заказать через приложение Wolt: это будет выгоднее, если вы не планируете делать большой заказ.