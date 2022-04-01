Новости России
01.04.2022, 11:32

ВИДЕО | В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор заявил, что ее обстреляли украинские военные

 
ФОТО: Kuvatõmmis, ГТРК Белгород

В Белгороде утром в пятницу начался пожар на нефтебазе, принадлежащей ”Роснефти”. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по нефтебазе был нанесен авиаудар ”с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте”, пишет Медуза.

В результате пожара, по предварительным данным, жертв нет, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на Гладкова. Мэр Белгорода Антон Иванков также заявил, что пострадавших в результате и пожара на нефтебазе нет, пишет РБК.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Жителей трех улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова), рядом с которыми находится нефтебаза, эвакуированы, их временно размещают в ”Белгород Арене”.

Комментариев с украинской стороны пока не поступало.

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