01.04.2022, 11:32
ВИДЕО | В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор заявил, что ее обстреляли украинские военные
ФОТО: Kuvatõmmis, ГТРК Белгород
В результате пожара, по предварительным данным, жертв нет, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на Гладкова. Мэр Белгорода Антон Иванков также заявил, что пострадавших в результате и пожара на нефтебазе нет, пишет РБК.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Жителей трех улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова), рядом с которыми находится нефтебаза, эвакуированы, их временно размещают в ”Белгород Арене”.
Комментариев с украинской стороны пока не поступало.
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