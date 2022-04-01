"Лично я еду на смерть". Россия собирает сирийских наемников на войну в Украине — ради чего они готовы рисковать жизнью?

По данным украинского правительства и некоммерческой организации по мониторингу состояния прав человека в Сирии (Syrian Observatory for Human Rights), в разных городах Сирии, включая Дамаск, Ракку и Алеппо, по инициативе России уже некоторое время действуют 14 центров по набору бойцов.

В сирийских соцсетях также можно найти множество предложений с указанием конкретной оплаты услуг: 7 тыс. долларов за участие в боевых действиях на передовой и 3,5 тыс. долларов за работу в тылу.

Российские СМИ утверждают, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, которая помогла им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг.

Между тем, Арабская служба Би-би-си провела собственное расследование и поговорила с некоторыми из тех, кто подал заявку. Из их рассказов следует, что порядка 80% добровольцев решили ехать в Украину буквально ради куска хлеба.

Все собеседники Би-би-си общались с журналистами на условиях анонимности.

Плата за смерть

"Хассан" вместе с женой и тремя детьми живет в городе, контролируемом сирийским правительством. Мы не называем его настоящее имя и точное место проживания семьи из соображений их безопасности.

Девять лет своей жизни этот человек прослужил в сирийской армии и сейчас готов снова вернуться на поле боя в качестве добровольца на стороне России, хотя убежден, что Россия в данном конфликте — агрессор.

"Россия убивает людей в Украине, а из Сирии привлекает тех, кто не может себя прокормить. За небольшую плату им предлагается сражаться и быть готовыми умереть", — говорит Хассан.

Он признает, что согласился поехать только из-за денег.

Би-би-си обнаружила в арабоязычном сегменте "Фейсбука" множество групп, анонсирующих набор добровольцев. На одну из них, к примеру, подписаны более 20 тыс. человек.

Нажима на какие-либо патриотические или братские чувства по отношению к России в этих сообществах нет. Речь идет сугубо о работе с точным указанием вознаграждения.