Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета по Украине из-за ЕС

За более чем месяц войны России против Украины Китай стал "чемпионом" по уходу от выражения однозначной позиции. Несмотря на все призывы Запада, он не осудил российскую агрессию. В то же время Москва получила от Пекина поддержку только на словах.

Официальный Пекин подчеркнуто пытается представить себя нейтральным. Он отказывается называть действия РФ войной или агрессией, говоря вместо этого об "украинском кризисе" и "российско-украинском конфликте". Власти КНР постоянно призывают к мирному решению путем "диалога и переговоров". А также заверяют, что играют "конструктивную роль в украинском вопросе".

Впрочем, это мало кого убеждает как в Украине, так и на Западе. "В этой ситуации не может быть нейтралитета. Либо ты поддерживаешь агрессора, либо помогаешь жертве", — подчеркнул в разговоре с DW председатель делегации Европарламента по отношениям с КНР Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции "зеленых".

Китай заявляет, что понимает обеспокоенность по поводу безопасности — хотя его представители и добавляют иногда, что имеют в виду и Россию, и Украину. Кроме того, власти КНР осуждают расширение НАТО на Восток, повторяя риторику Кремля. А вот осуждения России, без каких-либо провокаций со стороны Украины начавшей полномасштабную войну против нее, от Пекина до сих пор не звучало.

Главной темой саммита ЕС-КНР станет война РФ против Украины

Одну из главных попыток убедить власти КНР предпримут главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 1 апреля. Во время 23-го саммита ЕС-Китай они встретятся в режиме видеоконференции вначале с премьером Государственного совета Ли Кэцяном, а потом и с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ЕС главной темой саммита назвали войну России против Украины, а также ее последствия, как гуманитарные, так и глобальные. В Пекине, похоже, этому не очень рады. Говоря о предстоящей встрече в верхах, представитель МИД КНР эту тему не упомянул.