Другие виды
02.04.2022, 20:10

Лучший эстонский штангист отказывается от первого турнира в сезоне, а сильнейшая женщина дебютирует в группе А

 
  • Сейм готовится к осеннему чемпионату мира
  • Петерсон дебютирует в группе А на чемпионате Европы
  • В Меллисте было установлено несколько рекордов Эстонии
Märt Roosna
Märt Roosna mart.roosna@epl.ee
Mart Seim ja Eliise Petyerson.
Mart Seim ja Eliise Petyerson.
ФОТО: Argo Ingver

Лехо Пент, выступающий в новой весовой категории, и Элийсе Петерсон, дебютирующая на международных соревнованиях, будут представлять эстонскую тяжелую атлетику на чемпионате Европы в Албании, который пройдет в столице страны Тиране в конце мая – начале июня. А вот сильнейший штангист страны - Март Сейм - игнорирует турнир.

Сильнейший штангист Эстонии Март Сейм не примет участие в чемпионате Европы и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира, который пройдет осенью. "Сейм не будет участвовать в чемпионате Европы, так как этот турнир не позволяет квалифицироваться на Олимпийские игры, а вот чемпионат мира позволяет", — пояснил тренер Алар Сейм.

"Поэтому готовимся к чемпионату мира, который будет в ноябре. Сейчас важно правильно распределить силы, — добавляет он. — Создаем объем, плюс набираем максимальную мышечную массу, избегая при этом травмоопасных упражнений".

RusDelfi
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