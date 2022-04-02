Лучший эстонский штангист отказывается от первого турнира в сезоне, а сильнейшая женщина дебютирует в группе А

Сильнейший штангист Эстонии Март Сейм не примет участие в чемпионате Европы и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира, который пройдет осенью. "Сейм не будет участвовать в чемпионате Европы, так как этот турнир не позволяет квалифицироваться на Олимпийские игры, а вот чемпионат мира позволяет", — пояснил тренер Алар Сейм.

"Поэтому готовимся к чемпионату мира, который будет в ноябре. Сейчас важно правильно распределить силы, — добавляет он. — Создаем объем, плюс набираем максимальную мышечную массу, избегая при этом травмоопасных упражнений".