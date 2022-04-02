02.04.2022, 20:10
Лучший эстонский штангист отказывается от первого турнира в сезоне, а сильнейшая женщина дебютирует в группе А
- Сейм готовится к осеннему чемпионату мира
- Петерсон дебютирует в группе А на чемпионате Европы
- В Меллисте было установлено несколько рекордов Эстонии
ФОТО: Argo Ingver
Лехо Пент, выступающий в новой весовой категории, и Элийсе Петерсон, дебютирующая на международных соревнованиях, будут представлять эстонскую тяжелую атлетику на чемпионате Европы в Албании, который пройдет в столице страны Тиране в конце мая – начале июня. А вот сильнейший штангист страны - Март Сейм - игнорирует турнир.