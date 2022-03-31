Эпп Мяэ заняла второе место на чемпионате Европы по борьбе

У женщин в весовой категории до 76 кг чемпионский титул защищает Эпп Мяэ. На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 76 кг эстонская спортсменка завоевала золотую медаль и впервые в карьере стала чемпионкой континента.

В квалификации Мяэ выиграла у представительницы Италии Энрику Ринальди со счетом 6:0. В полуфинале против Эпп Мяэ вышла представительница Румынии Каталина Аксенте. На удивление полуфинал для нашей спортсменки получился намного легче: Эпп Мяэ одолела румынку всего за 54 секунды и выиграла со счетом 10:0.

В финале Эпп Мяэ проиграла Ясемин Адар, которая представляла Турцию, со счетом 1:3 и заняла второе место.