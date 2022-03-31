Россия запретила въезд в страну высшему руководству Евросоюза
Россия ввела санкции против высшего руководства Евросоюза, в том числе против ряда еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющего большинства депутатов Европарламента, сообщается на сайте МИДа РФ.
Решение принято в ответ ”на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности”. Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию, пишет РБК.
Санкции касаются тех, кто ”продвигал антироссийскую политику”. Под них также попали ”высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС”, а также общественных деятели и журналисты.
Как считают в МИДе, эти люди несут ”персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения”. Список лиц, попавших под санкции, ведомство не опубликовало.
Как сообщили в министерстве, Россия уже проинформировала о своем решении представительство Евросоюза в Москве.
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