Россия запретила въезд в страну высшему руководству Евросоюза

Решение принято в ответ ”на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности”. Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию, пишет РБК.

Санкции касаются тех, кто ”продвигал антироссийскую политику”. Под них также попали ”высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС”, а также общественных деятели и журналисты.

Как считают в МИДе, эти люди несут ”персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения”. Список лиц, попавших под санкции, ведомство не опубликовало.

Как сообщили в министерстве, Россия уже проинформировала о своем решении представительство Евросоюза в Москве.

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