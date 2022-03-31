Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами. Что это значит?
Владимир Путин подписал указ, которые регулирует, как западные страны будут рассчитываться за газ с Россией, передает Би-би-си.
Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", — цитирует РИА Новости российского президента.
Правила будут такие:
Компании из списка "недружественных стран" (это, например, США и страны ЕС) должны рассчитываться за газ в рублях;
Счета, на которые будут переводить средства, будет открывать Газпромбанк;
При этом предложенная схема предполагает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей два счета: валютный и рублевый. Фактически покупатели должны будут переводить деньги в евро на валютный счет (то есть так же как они и делали это раньше), а Газпромбанк после этого будет сам менять их на рубли на торгах, которые проводит Мосбиржа, и уже после этого зачислять на рублевый счет;
Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля;
Если страны из списка не начнут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет воспринимать это как неисполнение обязательств по контрактам. Поставки по ним будут прекращены;
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сможет давать иностранным покупателям разрешение платить за поставки без соблюдения порядка, который вводит указ.
Стоимость газа на бирже в Европе на фоне подписания указа Путина пошла вверх и превысила $1395 за тысячу кубометров.
Глава французского Минфина Брюно Ле Мер объявил, что Германия и Франция платить в рублях не собираются.
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