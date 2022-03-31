В Латвии новым законом ограничили празднование 9-го мая

"Мы сталкиваемся с проблемой смысла. Что есть прославление памяти солдат? Память можно сохранять. Мне, правда, трудно понять, если память не прославляется, а просто сохраняется, то запрет относится к этой ситуации или нет? Я хочу вам напомнить, что очень много граждан и жителей Латвии погибли в борьбе с нацизмом", — сказал Цилевич: "Тут г-н Кирштейнс очень много говорил о преступлениях коммунистического и сталинского режима, но ни слова не сказал о том, что нацисты, скажем так, не были лучше. Трагедия латвийской истории в том, что оба преступных режима нанесли большой ущерб и унесли много жизней, но тенденция политической моды что мы сейчас упоминаем только о преступлениях коммунистов. А как быть с людьми, чьи предки, чьи деды погибли в борьбе с фашистами? Они хуже? Они ошибаются? Мы теперь запретим ему хранить память о своих предках".