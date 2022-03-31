Российский комментатор: если Захарян окажется в Армении, то почему Карпин не играет за Эстонию?
Российский футбольный комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале отозвался о возможном переходе российского футболиста Арсена Захаряна в сборную Армении.
"Когда я слышу всякий бред в новостях, что Арсен Захарян может сыграть за сборную Армении, то в целом понимаю, откуда столько недоумевающих отзывов в апсторе про инстаграм. Мол, не работает, не знаете, что случилось? Одна звезда за это!
Захарян заигран за сборную России в официальных матчах. Это все, что важно знать. Его прострел в игре против Словакии принёс автогол Шкриньяра. Где тогда новость, что Эстония и Карпина заиграет? А Адыгея — меня? Просто идиотизм", — написал Нагучев.
Сборная России после начала войны в Украине лишена права проводить официальные международные матчи.
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