Российский комментатор: если Захарян окажется в Армении, то почему Карпин не играет за Эстонию?

"Когда я слышу всякий бред в новостях, что Арсен Захарян может сыграть за сборную Армении, то в целом понимаю, откуда столько недоумевающих отзывов в апсторе про инстаграм. Мол, не работает, не знаете, что случилось? Одна звезда за это!

Захарян заигран за сборную России в официальных матчах. Это все, что важно знать. Его прострел в игре против Словакии принёс автогол Шкриньяра. Где тогда новость, что Эстония и Карпина заиграет? А Адыгея — меня? Просто идиотизм", — написал Нагучев.

Сборная России после начала войны в Украине лишена права проводить официальные международные матчи.

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