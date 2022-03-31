СМИ: в администрации президента РФ уже не надеются, что Россия возьмет Киев. Но этого, возможно, до сих пор хочет Путин

”[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, неясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом”, — перечисляет сложности близкий к федеральному кабинету министров источник ”Медузы”.

Кроме того, собеседники ”Медузы” утверждают, что в конце марта правительственные чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, по выражению одного из источников, ”хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет”.

Именно неудачами на фронте пять источников ”Медузы” объясняют смягчение российской позиции в ходе переговоров. После встречи делегаций России и Украины в Стамбуле 29 марта представитель Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что российские войска ”кардинально, в разы, сокращают военную активность на киевском и черниговском направлениях”. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь назвал ”освобождение Донбасса” ”главной целью” военных действий.

Однако уже в начале марта риторика источников ”Медузы” во власти начала меняться. Сейчас же, по их мнению, наиболее ”вероятным сценарием” считается взятие под полный контроль исключительно Донбасса.

Еще в конце февраля близкий к АП собеседник ”Медузы” был уверен, что одной из главных проблем для России станет не взятие крупных городов, но организация нормальной работы их ”новых администраций”. В том, что эти территории (в том числе, Киев) будут завоеваны, он почти не сомневался. ”[А вот] кадры для управления сложной урбанизированной территорией взять неоткуда. Их даже на Крым и Севастополь не хватило”, — рассуждал тогда источник ”Медузы”.

По словам источников ”Медузы”, в первые дни вторжения и российские военные, и сам президент Владимир Путин считали, что ”спецоперация” пройдет довольно легко — и не ожидали такого сопротивления с украинской стороны.

К концу марта российское военное руководство окончательно смирилось с тем, что Киев не получится ”взять малой кровью” — то есть силами, которые уже задействованы в ”спецоперации”. Об этом ”Медузе” заявили три источника, близких к администрации президента (АП), и два собеседника, близких к правительству.

Партия войны, Кадырова и Соловьева

Сразу три источника, близких к АП, подчеркивают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.

По словам одного из них, сейчас на президента ”оказывают влияние разные группы и люди”, а сам он ”хотел бы посмотреть на подобие общественной дискуссии” о войне в Украине. Эта ”общественная дискуссия” подразумевает, что Путин готов выслушать и тех, кто настаивает на мире с Украиной, и тех, кто выступает за продолжение полномасштабной войны.

”За переговоры настроены топить близкие к политическому блоку Кремля люди, на это будут развернуты мощности в интернете. Партия войны — например, это [глава Чечни Рамзан] Кадыров, [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. Они считают, что за бой до победы сам Путин, поэтому как бы идут за ним”, — комментирует близкий к АП источник.

При этом в самой администрации президента теперь опасаются, что ”возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина”. ”Граждане оказались перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с „нацистами”? Мы больше против них не воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе”, — заявляет один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов.

Близкий к АП источник ”Медузы” приводит другие пропагандистские штампы — быстрое ”взятие Киева” и скорый ”парад на Крещатике”. ”И что после этого сказать? Что Киев брать передумали? А почему? Да, настоящих, убежденных сторонников войны до конца не так много, но это очень громкая часть общества, она уже начала шуметь [после переговоров в Стамбуле]”, — объясняет он, намекая на многочисленные возмущенные комментарии ”патриотов” после решения о ”сокращения активности” на киевском направлении.