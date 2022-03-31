СМИ: в администрации президента РФ уже не надеются, что Россия возьмет Киев. Но этого, возможно, до сих пор хочет Путин
Россия официально объявила о смене приоритетов в войне с Украиной. В районе Киева и Чернигова планируется ”кардинально сократить военную активность” (что бы это ни значило); силы будут сосредоточены на взятии Донбасса. Как утверждают источники ”Медузы”, за этим решением стоят не только военные, но и политические причины. Например, то, что российские чиновники не понимают, как страна может выжить в условиях жестких западных санкций.
К концу марта российское военное руководство окончательно смирилось с тем, что Киев не получится ”взять малой кровью” — то есть силами, которые уже задействованы в ”спецоперации”. Об этом ”Медузе” заявили три источника, близких к администрации президента (АП), и два собеседника, близких к правительству.
По словам источников ”Медузы”, в первые дни вторжения и российские военные, и сам президент Владимир Путин считали, что ”спецоперация” пройдет довольно легко — и не ожидали такого сопротивления с украинской стороны.
Еще в конце февраля близкий к АП собеседник ”Медузы” был уверен, что одной из главных проблем для России станет не взятие крупных городов, но организация нормальной работы их ”новых администраций”. В том, что эти территории (в том числе, Киев) будут завоеваны, он почти не сомневался. ”[А вот] кадры для управления сложной урбанизированной территорией взять неоткуда. Их даже на Крым и Севастополь не хватило”, — рассуждал тогда источник ”Медузы”.
Однако уже в начале марта риторика источников ”Медузы” во власти начала меняться. Сейчас же, по их мнению, наиболее ”вероятным сценарием” считается взятие под полный контроль исключительно Донбасса.
Именно неудачами на фронте пять источников ”Медузы” объясняют смягчение российской позиции в ходе переговоров. После встречи делегаций России и Украины в Стамбуле 29 марта представитель Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что российские войска ”кардинально, в разы, сокращают военную активность на киевском и черниговском направлениях”. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь назвал ”освобождение Донбасса” ”главной целью” военных действий.
Кроме того, собеседники ”Медузы” утверждают, что в конце марта правительственные чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, по выражению одного из источников, ”хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет”.
”[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, неясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом”, — перечисляет сложности близкий к федеральному кабинету министров источник ”Медузы”.
Партия войны, Кадырова и Соловьева
Сразу три источника, близких к АП, подчеркивают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.
По словам одного из них, сейчас на президента ”оказывают влияние разные группы и люди”, а сам он ”хотел бы посмотреть на подобие общественной дискуссии” о войне в Украине. Эта ”общественная дискуссия” подразумевает, что Путин готов выслушать и тех, кто настаивает на мире с Украиной, и тех, кто выступает за продолжение полномасштабной войны.
”За переговоры настроены топить близкие к политическому блоку Кремля люди, на это будут развернуты мощности в интернете. Партия войны — например, это [глава Чечни Рамзан] Кадыров, [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. Они считают, что за бой до победы сам Путин, поэтому как бы идут за ним”, — комментирует близкий к АП источник.
При этом в самой администрации президента теперь опасаются, что ”возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина”. ”Граждане оказались перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с „нацистами”? Мы больше против них не воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе”, — заявляет один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов.
Близкий к АП источник ”Медузы” приводит другие пропагандистские штампы — быстрое ”взятие Киева” и скорый ”парад на Крещатике”. ”И что после этого сказать? Что Киев брать передумали? А почему? Да, настоящих, убежденных сторонников войны до конца не так много, но это очень громкая часть общества, она уже начала шуметь [после переговоров в Стамбуле]”, — объясняет он, намекая на многочисленные возмущенные комментарии ”патриотов” после решения о ”сокращения активности” на киевском направлении.
Как ранее рассказывала ”Медуза”, с середины марта администрация президента пытается с помощью социологических опросов выяснить, как россияне на самом деле относятся к войне — и что сейчас беспокоит жителей страны. Собеседник ”Медузы”, знакомый с результатами этого исследования, отмечает, что, по данным АП, до недавнего момента рейтинги Путина на фоне ”спецоперации” росли. Но что будет дальше — непонятно, и спровоцирует ли возможный ”отказ” от взятия Киева протесты со стороны провластного электората — тоже.
”Среди них [сторонников войны] есть „диванные патриоты”, которые на словах — за, но на улицы за продолжение боевых действий не пойдут. Еще одна часть ядра поддержки „операции” — женщины 40+. Они за, но когда задается вопрос: „А готовы ли вы отправить воевать одного из членов семьи?”, они сразу заявляют, что не готовы”, — ссылается источник ”Медузы” на результаты закрытых социологических исследований. Собеседник добавляет, что чаще всего в качестве причин поддержки войны россияне называют ”угрозу с Запада”: ”То, о чем им и рассказывают по ТВ”.
На этом фоне, по информации источников ”Медузы”, в АП прошло совещание, на котором обсуждались стратегии того, как объяснить россиянам возможные переговоры о мире с Украиной. Однако ”действенных стратегий для объяснения не нашлось”. ”В топку паровоза накидали столько угля, его сразу остановить не получится”, — сказал, по информации ”Медузы”, на совещании один из политтехнологов.
Сложность, по оценке АП, заключается и в том, что некоторые российские пропагандисты открыто требуют продолжения войны. ”Например, телеведущий Владимир Соловьев смешал с грязью [участника переговоров c Украиной Владимира] Мединского”. Другая часть пропагандистов ”не понимает, как им сдать назад, чтобы не потерять лицо”.
Два источника ”Медузы”, близких к АП, подчеркивают, что разочарование ”патриотической общественности” может быть очень большим: ”Условно, для них это как просмотр сериала со спойлером: в последней серии возьмут Киев. А тут в середине сериала какие-то переговоры — и уже, кажется, никакого Киева”.
В связи с этим во внутриполитическом блоке готовятся к неизбежному падению рейтингов власти после окончания войны и усугубляющегося экономического кризиса. Особенно — в крупнейших городах. В первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге. По данным закрытых опросов АП, войну в этих городах сейчас поддерживают не больше половины жителей.
На этом фоне, по утверждению источников ”Медузы”, близкие к власти политтехнологи получили задание подумать о ”новой идеологии для страны”, о ”какой-то новой национальной идее”: ”В каком-то виде мир все равно будет, и люди будут задавать вопросы: а ради чего это было? Киев не взят, большинство санкций не сняты, жить при них плохо. Зачем все это терпеть? Эту пустоту надо будет заполнить, чтобы ее не заполнил кто-то еще”.