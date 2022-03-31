Авто
31.03.2022, 15:41

Нужно ли менять зимнюю резину с первого апреля?

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Karin Kaljuläte
Многие автомобилисты задаются вопросом, до какого числа закон позволяет использовать зимнюю резину. Как отвечает полиция, до начала мая.

Последнее время в Департамент полиции и погранохраны часто поступали вопросы про замену зимней резины на летнюю. Как отвечает полиция, с первого апреля этого делать не нужно.

"Использование шипованной резины на автомобилях разрешено с 15 октября по 31 марта. Если сохраняется зимняя погода и на дорогах до сих пор лежит снег, тогда зимнюю резину можно использовать с 1 октября по 30 апреля", — прокомментировали в полиции.

Лучше отложить летнюю резину до плюсовой температуры!

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