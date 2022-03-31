В Латвии вводится временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
Сейм Латвии единогласно в первом чтении утвердил поправки к Закону "Об иммиграции", касающиеся пребывания в Латвии иностранцев — в первую очередь, граждан России и Беларуси. Программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" полностью закрыта. Более жестко оговорены случаи, когда иностранцы могут постоянно находиться в Латвии, пишет Delfi.lv.
Поправки в Иммиграционный закон будут внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. Перед вторым чтении депутаты могут еще подавать поправки до 14.00 понедельника, 4 апреля. Предполагается, что закон будет утвержден в окончательном чтении уже 7 апреля. То есть, сегодня было принято еще не окончательное решение.
Запрет более чем на год
Нынешняя редакция законопроекта предусматривает, что до 30 июня 2023 года прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России и Беларуси за исключением почти десятка специально оговоренных в законе случаев.
Также оговорено, что компетентные государственные учреждения будут предоставлять информацию в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества. Такая информация может служить причиной для принятия решения о запрете не пребывание в Латвии иностранного гражданина, даже если у него вид на жительство или виза.
Исключения: кто все же получит ВНЖ в Латвии?
Граждане России и Беларуси все же смогут запрашивать временный ВНЖ в следующих случаях, гласит редакция законопроекта:
- на срок не более одного года в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством Европейского Союза или необходимостью трудоустройства таких работников на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юридическим лицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси. До 3 мая критерии, по которым таким работникам будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров;
- на срок не более одного года, если пребывание в Латвийской Республике связано с участием в проекте научного сотрудничества или необходимостью учебы или учебной практики, указанной в правовых актах Европейского Союза. До 3 мая критерии, по которым таким учащимся или исследователям будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров. Служба государственной безопасности (СГБ) будет проверять информацию о таких работникам;
- на время, на которое иностранцу предоставлен альтернативный статус в установленном Законом об убежище порядке;
- -на срок, на который иностранцу предоставлена временная защита в соответствии с Законом об убежище;
- на период, на который над иностранцем установлена опека или попечительство или на который он сам назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет;
- на срок до даты вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определения места жительства ребенка или до даты выдачи свидетельства о расторжении брака, но не дольше, чем на один год, если в браке рожден ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии;
- на срок не более одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца пребывания в Латвийской Республике до завершения расследования уголовного дела или судебного разбирательства;
- на срок не более пяти лет, если иностранец при выезде в другое государство утратил статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после выезда ;
- на срок не более пяти лет, если иностранец имеет действующий вид на жительство постоянного жителя Европейского Союза, выданный в другом государстве-члене Европейского Союза, и нет оснований запрашивать временный вид на жительство в соответствии с какой-либо нормой этих ограничений.