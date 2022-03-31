Мартин Хельме: собрания 9 мая и георгиевские ленточки следует запретить. Тех, кто поддерживает Россию — немедленно выслать из страны

Эстония должна обязательно запретить выражать поддержку России, и не только 9 мая, но и в любой другой день. Ни в коем случае нельзя разрешать собираться толпой с георгиевскими ленточками, ведь украшенные этими ленточками солдаты сейчас убивают в Украине женщин, детей, беременных, стариков. В этом смысле ничего не изменилось — 77 лет назад в ознаменование победы в Берлине изнасиловали за несколько недель два миллиона девочек и женщин.

Празднование 9 мая в Эстонии всегда было выражением исключительно негативного отношения к нашей стране и народу, к нашей исторической памяти и страданиям. Это отражало незнание и безразличие по отношению к Эстонии. В нынешнее время к этому добавилось еще одно очень мощное измерение: празднование 9 мая — это явный признак поддержки российской агрессии и разжигания войны.

Нам годами говорили, что в Эстонии нет ”пятой колонны”, что все это ”наши люди”, все — лояльные. Разумеется, речь о политкорректных лозунгах, это самообман. В Эстонии очень много неэстонцев, которые выучили эстонский язык, натурализовались, интегрировались, четко выбрали сторону, всячески проэстонски и лояльно настроены. Но к сожалению, есть определенное число людей, которые не менее четко выбрали сторону, и это сторона России.

Что делать с этими людьми? Как должна поступить полиция? Все, кто выражает в Эстонии поддержку российской агрессии, без разницы — маршируя ли 9 мая под российскими флагами и с георгиевскими ленточками или расхваливая в Facebook ”денацификацию”, следует немедленно выслать из страны. Они являются явной угрозой безопасности. Эстонское государство должно лишить их вида на жительство и разрешения на работу, если они граждане какой-то другой страны; лишить гражданства, полученного путем натурализации, если оно было им ранее выдано. Это вопрос безопасности страны и народа. Больше нельзя себя обманывать.