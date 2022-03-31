Вступит ли Финляндия в НАТО?

Внезапно, согласно опросу, проведенному в феврале по заказу финской национальной телекомпании YLE, 53% респондентов сообщили о поддержке вступления страны в НАТО. В марте этот показатель оказался еще выше — 62%. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, при том, что всплеск поддержки членства в НАТО "огромен", причины этого ясны.

До сих пор финны считали, что им не нужны гарантии по взаимной защите в случае агрессии, которые имеют страны-члены НАТО, большинство населения последовательно отвергало любые предложения о вступлении в альянс. Так было до 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Такого рода изменения были бы крайне нежелательны для Финляндии, десятилетиями работавшей над поддержанием своего хрупкого геостратегического баланса — находясь вне военных союзов, заботливо поддерживая как корректные отношения с Москвой , так и свои хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.

"Конечно, мы готовы и готовимся ко многим ситуациям, — отмечает Пеккала в интервью DW. — Я бы не сказал, что это состояние боевой готовности, но если вы находитесь на какой-либо границе, то она будет первым местом, где вы увидите любые изменения обстановки, происходящие в окружающем мире".

Тем не менее на Ваалимаа, ближайшем к Хельсинки контрольно-пропускном пункте на финско-российской границе, после начала боевых действий в Украине по-прежнему все в порядке, заверяет капитан погранслужбы Юсси Пеккала. Единственное, по его словам, изменение — относительно небольшое число украинцев и россиян, которые пытаются бежать от вооруженного конфликта, направлять в Финляндию.

Восточная граница Финляндии длинной более чем 1300 километров — самая протяженная у Европейского Союза с РФ. С момента окончании Второй мировой войны тут царит мир. Но после того, как Россия 24 февраля вторглась на территорию Украину , другого своего суверенного соседа, финны, похоже, больше не воспринимают свое безопасное положение как должное.

Где сейчас проходит та красная линия, которую не переступит Кремль , когда речь идет о вопросах безопасности? Этого никто больше не знает даже в такой стране, как Финляндия , имеющей большой опыт в считывании сигналов, посылаемых Россией.

"Люди думали, что мы будем жить в мирное время в 2020-х годах, но теперь у нас война в центре Европы, недалеко от Финляндии", — констатировал министр в беседе с DW после встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в начале этого месяца, куда были приглашены Кайкконен и его шведский коллега.

Финский министр также пояснил, что в апреле правительство представит парламенту обновленную оценку изменившейся ситуации с безопасностью страны, решительно внеся в повестку дня обсуждение вопроса о НАТО. Многие считают, что после последующих затем общественных и парламентских дебатов Хельсинки будет добиваться членства в альянсе.

Воспоминания о "зимней войне" приносят новый холод

Для финнов переосмысление рисков для их независимости касается не только будущего, это также и воспоминания о прошлом. Советский Союз вторгся в Финляндию в 1939 году. В ходе так называемый "зимней войны" Москва, как и сейчас в Украине, оправдывала свое вторжение тем, что его якобы спровоцировала сама Финляндия. Финны тогда, сражаясь практически в одиночку, сохранили свою независимость ценой огромных потерь — человеческих жизней, территории и благополучия.

С тех пор они готовились сделать это снова, если потребуется. Согласно принципу обеспечения национальной безопасности "все общество", взрослое население Финляндии проходит обучение, чтобы быть самодостаточным в любой чрезвычайной ситуации — будь то природные катаклизмы, промышленные аварии или действия соседей, нарушающих границу.

Финские резервисты остаются в форме

В Вантаа, пригороде Хельсинки, резервисты финской армии работают над тем, чтобы поддерживать свою стрелковую подготовку на должном уровне. В течение последнего месяца тренировки тут проходят больше людей, чем когда бы то ни было. При этом резко возросло количество вновь зачисленных как на занятия по самообороне, так и на курс подготовки резервистов.