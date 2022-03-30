Военный дневник
30.03.2022, 22:16

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (35-й день) | Байден пообещал Украине дополнительную помощь. Российские войска ведут перегруппировку

 
Харьков. Подбитая бронемашина "Тигр".
Харьков. Подбитая бронемашина "Тигр".
ФОТО: Marienko Andrii / UNIAN

Тридцать пятый день продолжается военное вторжение России в Украину.

  • Советник президента Украины: активные боевые действия продлятся еще как минимум неделю
  • Компания Samsung убрала букву «Z» из названий смартфонов, продаваемых в странах Европы.
  • Эстония предложила восстанавливать Украину на деньги, вырученные РФ за энергоносители.
  • Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности, как в НАТО, заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты недавних парламентских выборов в стране.
  • Мединский: Украина вчера впервые зафиксировала готовность выполнить важнейшие условия для нормальных отношений с РФ
  • В Берлине флагом Украины покрыли монумент с танками Т-34, расположенный у мемориала советским войскам.
  • Зеленский час говорил с Байденом об оборонной помощи и новых санкциях против России
  • В США считают, что советники Путина недоговаривают ему правду, потому что слишком боятся его
  • Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем:

Обменялись мнениями о переговорах России и Украины, прошедших накануне в Стамбуле. Рассмотрели вопросы «обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».

  • Белый дом заявил, что Украина получит 500 млн долларов прямой бюджетной помощи
RusDelfi
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