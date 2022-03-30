30.03.2022, 22:16
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (35-й день) | Байден пообещал Украине дополнительную помощь. Российские войска ведут перегруппировку
- Советник президента Украины: активные боевые действия продлятся еще как минимум неделю
- Эстония предложила восстанавливать Украину на деньги, вырученные РФ за энергоносители.
- Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности, как в НАТО, заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты недавних парламентских выборов в стране.
- Мединский: Украина вчера впервые зафиксировала готовность выполнить важнейшие условия для нормальных отношений с РФ
- В Берлине флагом Украины покрыли монумент с танками Т-34, расположенный у мемориала советским войскам.
- Зеленский час говорил с Байденом об оборонной помощи и новых санкциях против России
- В США считают, что советники Путина недоговаривают ему правду, потому что слишком боятся его
- Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем:
Обменялись мнениями о переговорах России и Украины, прошедших накануне в Стамбуле. Рассмотрели вопросы «обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
- Белый дом заявил, что Украина получит 500 млн долларов прямой бюджетной помощи