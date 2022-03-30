Президент самопровозглашенной Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Заявление Бибилова опубликовано на официальном сайте президента Южной Осетии.

"Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — говорится в заявлении.

По словам Бибилова, осетинский народ разделен, и его исторической и стратегической целью является "объединение в рамках одного государства".

"Это государство - Российская Федерация", - подчеркнул Бибилов.

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