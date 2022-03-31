Правда ли, что директор ФСБ Александр Бортников опубликовал обращение к россиянам?

Главе ФСБ текст приписали, судя по всему, 26 марта в ряде Telegram-каналов. В частности, канал Colonelcassad (483 тысячи подписчиков на момент публикации этого материала) в тот день опубликовал ссылку на ”обращение” (сейчас текст удалён). Ряд пользователей ”ВКонтакте” также ссылался на канал ”Силовики” (почти 400 тысяч подписчиков). Вероятно, авторы канала удалили пост с ”обращением”, при этом 26 марта они репостнули запись из Colonelcassad: ”По "обращению Бортникова" — впервые появилось ещё в феврале. Так что точно не Бортников. Кто автор — до сих пор неизвестно”. На прикреплённом скриншоте видна запись с ”обращением”, размещённая в канале ”НашПреZидентПУТИН” (11 тысяч подписчиков), сейчас она удалена. Канал ”Оперативные сводки” (322 тысячи подписчиков) также 26 марта в своём сообщении заявил: ”В случае с размещением фейкового "обращения Бортникова", информацию эту мы получили из знакомого нам источника, к которому было доверие. Поэтому, не стали тратить время на её проверку. Как оказалось, зря. Информация была недостоверной. Просим у вас прощения и со своей стороны обещаем провести работу над ошибками”.