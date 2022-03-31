Правда ли, что директор ФСБ Александр Бортников опубликовал обращение к россиянам?
Довольно объёмный текст, якобы написанный руководителем Федеральной службы безопасности, состоит из двух неравных частей. В меньшей первой части утверждается, что в России ”готовится государственный переворот” при поддержке США. Для достижения это цели ”ведётся информационная война против России и Путина”, а ”частью этой войны являются преднамеренные попытки создать у россиян негативное отношение к тому, что происходит в стране, вызвать недовольство политикой Путина”. Вторая часть начинается с обращения ”к гражданам России и Украины” и посвящена объяснению ”самой сути происходящего” в последний месяц.
Приписанный Бортникову текст стал особенно популярен во ”ВКонтакте” — сотни лайков и репостов набирают как публикации отдельных пользователей, так и посты в некоторых пабликах. ”Обращение” появлялось и в других соцсетях и блог-платформах, а также на некоторых малоизвестных сайтах.
Мы не смогли обнаружить на сайте Федеральной службы безопасности РФ текст ”обращения” Бортникова. На его личной странице на том же сайте не указаны аккаунты Бортникова в социальных сетях или личный сайт, где чиновник мог бы разместить подобный текст. Ожидаемо, что руководитель спецслужбы — человек непубличный, он даёт интервью довольно редко и преимущественно ”Российской газете”, официальному государственному печатному изданию.
Как мы уже отмечали выше, ”обращение” состоит из двух частей. Первая, не связанная напрямую с актуальной повесткой, почти дословно совпадает с текстами, опубликованными ещё несколько лет назад. Самый ранний такой текст, который мы смогли обнаружить, датируется 20 июня 2016 года и размещён в аккаунте ”Канал Истины” на платформе ”Мой мир” от Mail.ru.
Вторая часть текста также была впервые опубликована ещё до того, как набрала популярность именно как ”обращение” Бортникова. Очень похожий материал появился в LiveJournal не позднее 1 марта 2022 года. В последующие недели он стал упоминаться в многочисленных публикациях во ”ВКонтакте” и других соцсетях. Уже в 20-х числах текст стал довольно популярен, но его автором не называли Бортникова как минимум до 24 марта.
Главе ФСБ текст приписали, судя по всему, 26 марта в ряде Telegram-каналов. В частности, канал Colonelcassad (483 тысячи подписчиков на момент публикации этого материала) в тот день опубликовал ссылку на ”обращение” (сейчас текст удалён). Ряд пользователей ”ВКонтакте” также ссылался на канал ”Силовики” (почти 400 тысяч подписчиков). Вероятно, авторы канала удалили пост с ”обращением”, при этом 26 марта они репостнули запись из Colonelcassad: ”По "обращению Бортникова" — впервые появилось ещё в феврале. Так что точно не Бортников. Кто автор — до сих пор неизвестно”. На прикреплённом скриншоте видна запись с ”обращением”, размещённая в канале ”НашПреZидентПУТИН” (11 тысяч подписчиков), сейчас она удалена. Канал ”Оперативные сводки” (322 тысячи подписчиков) также 26 марта в своём сообщении заявил: ”В случае с размещением фейкового "обращения Бортникова", информацию эту мы получили из знакомого нам источника, к которому было доверие. Поэтому, не стали тратить время на её проверку. Как оказалось, зря. Информация была недостоверной. Просим у вас прощения и со своей стороны обещаем провести работу над ошибками”.
Таким образом, ”обращение” директора ФСБ Александра Бортникова, широко разошедшееся среди пользователей соцсетей, представляет собой компиляцию из двух написанных ранее текстов, причём первая его часть была опубликована почти шесть лет назад. С Бортниковым эту компиляцию стали связывать 26 марта ряд Telegram-каналов военно-политической направленности. Большинство из них оперативно удалили соответствующие записи или выпустили опровержения, однако недостоверную информацию и сейчас продолжают распространять пользователи ”ВКонтакте” и других соцсетей.
Итог: фейк.