Скиперский и Воскобойников о вылете Эстонии в низшую лигу: ничего страшного не произошло

По мнению Владимира Воскобойникова в спорте может произойти все, что угодно. "Италия тоже может не обыграть, например, Северную Македонию. Лига наций — турнир относительно новый и паниковать из-за вылета не стоит. "Ничего страшного не произошло, а может ещё и лучше, будет больше возможностей обкатывать новичков с не самыми сильными соперниками", — считает Владимир.

Самое главное сделать выводы после поражения. "Проиграли, сделали выводы и поехали дальше. Посыпать голову пеплом не стоит".

По мнению Дмитрия Скиперского, оценивая игру сборной: "Дома сборная Эстонии сыграла на своем уровне, то уже в гостях сыграла ниже своего уровня, что и привело к отрицательному результату. В ответной игре Эстонская сборная уступала в единоборствах "Довольно много уступали в игре без мяча, а в игре с мячом было много брака, что не свойственно например возрастным, опытным игрокам". В сборную вернулся Рагнар Клаван, возвращение которого повлиял скорее на уверенность партнеров, особенно молодых, чем на саму игру. "Сборная без него играла и выигрывала, да и в расположение сборной много игроков, способных сыграть на этой же позиции".

По мнению Дмитрия вылет в самую слабую группу это не трагедия. "Сейчас это не трагедия, а реальность". В новой группе Лиги наций, Эстонии предстоят игры против Мальты и Сан-Марино. "Будущие соперники нашей сборной, против которых можно играть и обыгрывать и подниматься выше", — рассказал Дмитрий.

Порассуждал Дмитрий и о том, нуждается сборная Эстония в омоложении. "Вопрос омоложения скорее философский, есть ли среди молодежи ребята способные заменить того же Васильева". Смена поколений тяжелый процесс. "Омоложение нужна всегда, но этот вопрос очень болезненный, а готова ли молодёжь к этой ответственности". Важно что бы главный тренер Томас Хэберли продлил контракт со сборной. "Будет интересно понаблюдать за тем, как он сделает работу над ошибками и как будет подключать молодых ребят в главную сборную".

Страшного ничего не произошло, наоборот это может помочь дальнейшему развитию футбола в нашей стране. "Важно налаживать нашу инфо структуру, особенно зимой, нужно продолжать развиваться клубам и готовить игроков для сборной, а так же помогать игрокам уезжать в европейские клубы", — добавил Дмитрий.