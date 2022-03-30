Эстония предложила восстанавливать Украину на деньги, вырученные РФ за энергоносители

"Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети", — заявила в среду на брифинге глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс.

"Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины", — сказала министр.

Она выразила сожаление, что за последние несколько дней в деле урегулирования ситуации на Украине особых изменений не произошло. "Это означает, что мы должны активно продолжать все международные усилия по прекращению войны", — сказала Лийметс.

По словам главы МИД, важно, что идут переговоры между Украиной и Россией, "но в них нет прогресса". "И Украина проводит эти переговоры под давлением", — утверждает Лийметс.

Она подчеркнула, что в связи с военной агрессией России в Украине действиями Эстония продолжит работу по трем направлениям: это поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции России, а также укрепление собственной безопасности.