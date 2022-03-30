Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов в странах Балтии

На официальных сайтах южнокорейского автопроизводителя электроники в Латвии, Литве и Эстонии смартфоны представлены под новым названием. При этом URL-адреса страниц складных смартфонов по-прежнему содержат брендинг Z. Ожидается, что соответствующие изменения в ближайшем времени коснутся и других европейских стран, где представлены устройства Samsung.

По данным инсайдера Ишана Агарвала, компания Samsung уже начала печатать новую упаковку для смартфонов с названиями Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3, сообщает Коммерсантъ.

Официально компания никак не комментировала переименование своих гаджетов. Напомним, все складные смартфоны Samsung с момента их появления в 2020 году традиционно имели в названии литеру Z.