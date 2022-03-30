В Ласнамяэ построят новую площадку для выгула собак

”Вдоль Мустакиви теэ много озеленения, и строительство новой площадки для выгула собак однозначно позволит местным жителям чаще использовать эти зелёные зоны. Рядом с площадкой будет высажено новое и разнообразное озеленение, в том числе бородавчатые берёзы, калины, различные виды рябины и сирень”, — сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Новая площадка для выгула собак разделена на две части, предназначенные для маленьких и больших пород собак. Для дрессировки собак на площадке будут установлены различные элементы полосы препятствий и тренажёры. На площадке для больших собак появится 7, а на площадке для маленьких собак — 5 элементов для игр и дрессировки. Для более удобного обслуживания площадки озеленение будет укреплено гравием, который сможет выдержать уборочную технику.

”В настоящее время добраться пешком из этого уголка Мустакиви до ближайших площадок для выгула собак достаточно сложно, и строительство новой площадки наверняка порадует многих владельцев собак. Строительству будет сопутствовать приведение в порядок близлежащей территории, строительство ведущих к площадке дорожек и установка экономичного LED-освещения”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Строительство площадки начнется 30 марта и продлится ориентировочно до конца июня. Участников дорожного движения просят соблюдать временные правила дорожного движения и учитывать, что в связи со строительными работами нормальное движение транспорта на данном участке может быть нарушено.

Строительные работы выполняет фирма Maatriks-RP OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Договорная стоимость строительных работ составит 197 340 евро.