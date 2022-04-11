Найти хорошего специалиста - большая удача!

Чтобы дать заказчикам и исполнителям возможность быстро находить друг друга и успешно договариваться о сотрудничестве, в 2019 году была начата разработка уникального сервиса Koguteenused.ee , аналогов которому на тот момент в Эстонии не было. Платформа стала связующим звеном между двумя сторонами, представив широкий спектр услуг по более чем 300 специализациям в самых разных сферах. Здесь легко можно найти как специалиста по уборке, сиделку или няню, так и квалифицированного программиста или юриста. Благодаря этому сервису у жителей нашей страны появилась отличная возможность выбрать лучшего специалиста в своей области, а для поставщика услуг — повысить свой престиж на рынке труда и создать дополнительный канал привлечения новых клиентов.

Самим мастерам и специалистам тоже приходится непросто. Как расширить список своих клиентов? На каких сайтах разместить рекламу своих услуг? Как обойти все подводные камни и не стать жертвой мошенников? Может, лучше положиться на старое доброе сарафанное радио?

Устали искать нужного мастера и отзывы о нем? Или хотите предложить свои услуги и привлечь новых клиентов? Koguteenused.ee знает, как вам помочь! Больше не нужно искать работника через знакомых или в многочисленных группах в социальных сетях. Теперь все специалисты собраны на одном сайте, благодаря которому вы без проблем сможете найти исполнителей для проекта любой сложности.

Однако на практике оказывается, что предложений на рынке много, сориентироваться среди них непросто и в результате поиск опытного умельца с золотыми руками отнимает много времени. Немаловажную роль играет и стоимость - в погоне за более низкой ценой многие забывают про качество. Что касается отзывов, к сожалению, в интернете нет гарантий того, что они соответствуют действительности и заказанная вами работа будет действительно выполнена на профессиональном уровне.

Надежность - наше все!

Преимущество платформы - в обеспечении гарантии надежности поставщиков и заказчиков услуг благодаря системе верификации каждого пользователя. В отличие от других подобных сайтов, представленных на рынке Эстонии, система безопасности Koguteenused.ee позволяет минимизировать возможное мошенничество и создать комфортную среду для добросовестного сотрудничества и честной конкуренции, гарантируя правдивость всех отзывов и оценок проделанной работы.

Так, в профиле каждого специалиста и заказчика можно увидеть его персональный рейтинг, а также прочитать отзывы других пользователей. Здесь точно не работает популярная в интернете схема, когда каждый может создать множество фейковых аккаунтов и оценить сам себя, повысив тем самым свой рейтинг.

Кто может стать клиентом Koguteenused.ee?

Разместить свое предложение на сайте может как физическое, так и юридическое лицо. Зарегистрироваться может любой специалист, мастер, практикант или фрилансер, а также крупные и небольшие фирмы, оказывающие различные услуги. При этом каждый зарегистрировавшийся пользователь может совмещать роли исполнителя и заказчика. Например, компания, занимающаяся уборкой снега, может предложить свои услуги и одновременно разместить объявление о поиске механика снегоуборочной техники.

Как начать работу на сайте?

Для того чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться на портале, ознакомиться с возможностями личного кабинета пользователя и, следуя подсказкам, создать объявление о предоставлении услуги или поиске исполнителя. Этот процесс не займет много времени, однако особое внимание нужно уделить описанию предоставляемой услуги и своей квалификации.