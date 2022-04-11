Найти хорошего специалиста - большая удача!
Однако на практике оказывается, что предложений на рынке много, сориентироваться среди них непросто и в результате поиск опытного умельца с золотыми руками отнимает много времени. Немаловажную роль играет и стоимость - в погоне за более низкой ценой многие забывают про качество. Что касается отзывов, к сожалению, в интернете нет гарантий того, что они соответствуют действительности и заказанная вами работа будет действительно выполнена на профессиональном уровне.
Koguteenused.ee — надежная площадка для мастеров, специалистов и компаний, оказывающих услуги в разных сферах.
Устали искать нужного мастера и отзывы о нем? Или хотите предложить свои услуги и привлечь новых клиентов? Koguteenused.ee знает, как вам помочь! Больше не нужно искать работника через знакомых или в многочисленных группах в социальных сетях. Теперь все специалисты собраны на одном сайте, благодаря которому вы без проблем сможете найти исполнителей для проекта любой сложности.
Лучшее решение - сарафанное радио?! Конечно нет!
Самим мастерам и специалистам тоже приходится непросто. Как расширить список своих клиентов? На каких сайтах разместить рекламу своих услуг? Как обойти все подводные камни и не стать жертвой мошенников? Может, лучше положиться на старое доброе сарафанное радио?
Чтобы дать заказчикам и исполнителям возможность быстро находить друг друга и успешно договариваться о сотрудничестве, в 2019 году была начата разработка уникального сервиса Koguteenused.ee, аналогов которому на тот момент в Эстонии не было. Платформа стала связующим звеном между двумя сторонами, представив широкий спектр услуг по более чем 300 специализациям в самых разных сферах. Здесь легко можно найти как специалиста по уборке, сиделку или няню, так и квалифицированного программиста или юриста. Благодаря этому сервису у жителей нашей страны появилась отличная возможность выбрать лучшего специалиста в своей области, а для поставщика услуг — повысить свой престиж на рынке труда и создать дополнительный канал привлечения новых клиентов.
Надежность - наше все!
Преимущество платформы - в обеспечении гарантии надежности поставщиков и заказчиков услуг благодаря системе верификации каждого пользователя. В отличие от других подобных сайтов, представленных на рынке Эстонии, система безопасности Koguteenused.ee позволяет минимизировать возможное мошенничество и создать комфортную среду для добросовестного сотрудничества и честной конкуренции, гарантируя правдивость всех отзывов и оценок проделанной работы.
Так, в профиле каждого специалиста и заказчика можно увидеть его персональный рейтинг, а также прочитать отзывы других пользователей. Здесь точно не работает популярная в интернете схема, когда каждый может создать множество фейковых аккаунтов и оценить сам себя, повысив тем самым свой рейтинг.
Кто может стать клиентом Koguteenused.ee?
Разместить свое предложение на сайте может как физическое, так и юридическое лицо. Зарегистрироваться может любой специалист, мастер, практикант или фрилансер, а также крупные и небольшие фирмы, оказывающие различные услуги. При этом каждый зарегистрировавшийся пользователь может совмещать роли исполнителя и заказчика. Например, компания, занимающаяся уборкой снега, может предложить свои услуги и одновременно разместить объявление о поиске механика снегоуборочной техники.
Как начать работу на сайте?
Для того чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться на портале, ознакомиться с возможностями личного кабинета пользователя и, следуя подсказкам, создать объявление о предоставлении услуги или поиске исполнителя. Этот процесс не займет много времени, однако особое внимание нужно уделить описанию предоставляемой услуги и своей квалификации.
Чем больше заказчик сможет узнать полезной информации, тем больше шансов, что среди всех представленных предложений он выберет именно вас. Кроме того, важно размещать качественные фотографии, которые наилучшим образом иллюстрируют проделанную вами работу. Для этого в вашем распоряжении есть возможность составления портфолио и CV, которые затем можно в один клик прикрепить к любому из ваших объявлений. При составлении объявления о поиске мастера необходимо как можно более детально описать задание для вашего заказа, после чего вы сможете получать различные предложения и выбрать из них наиболее подходящее.
Отзывы - возможность расширить круг клиентов
Как только заказ будет выполнен, клиент сможет опубликовать отзыв о проделанной работе. Все отзывы на сайте настоящие: опубликовать их может только человек, прошедший аутентификацию на Koguteenused.ee. Каждый такой отзыв клиента влияет на ваш рейтинг и, соответственно, популярность ваших объявлений.
Сервис Koguteenused.ee создан для быстрого и удобного поиска нужного специалиста. Уникальность платформы заключается в том, что при высоком уровне безопасности сделки объявления можно публиковать бесплатно и на неограниченный срок, а рейтинг есть не только у исполнителей, но и у заказчиков.
Бесплатное объявление!? Да, конечно!
Наша платформа ценит честность и время своих пользователей. Поэтому клиенты Koguteenused.ee всегда смогут рассчитывать на возможность размещения бесплатного объявления. Таким образом, пользователю не придется через какое-то время искать другую платформу с более выгодными условиями, тратя драгоценное время на создание очередного профиля и объявления, а также сбор клиентских отзывов.
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Регистрируйтесь, публикуйте объявление и поднимайте свой рейтинг. Выбирайте только проверенных специалистов! Koguteenused.ee ценит надежное сотрудничество. Давайте вместе создадим безопасностное и удобное пространство услуг!