Руководство финских компаний в России столкнулось с запугиванием и угрозами
Директоров финских предприятий, до сих пор работающих на территории РФ, вызывают на допросы в прокуратуру. Российские власти также звонят руководству иностранных компаний и пытаются оказать на них давление, пишет YLE.
Положение финских компаний на российском рынке становится все более затруднительным, сообщает Лаури Вейялайнен, исполнительный директор консалтингового агентства East Office. В крайне сложной ситуации оказались порядка 30 финских предприятий, которые East Office представляет в России. Процесс сворачивания деятельности оказался для них более чем трудным, сообщает Вейялайнен.
"Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать тюремное заключение сроком 15 лет", — сообщает Вейялайнен информагентству STT.
Он также сообщает об угрозах и запугивании, которому подверглись местные руководители финских предприятий в России. Одной из угроз стала национализация производства. По словам Вейялайнена, за запугиванием стоит страх массовой безработицы в России.
”Банкротство по собственному желанию невозможно”
Лаури Вейялайнен из East Office заявляет, что размер предприятий, действующих на территории РФ, влияет на их способность быстро свернуть деятельность и покинуть страну. Небольшие компании со штатом менее 15 человек могут сделать это наиболее безболезненно. Средние и крупные предприятия сталкиваются с большим количеством препятствий.
Представляемые организацией East Office компании, работающие в России, являются крупными игроками на рынке, и им гораздо сложнее в одночасье свернуть деятельность. "Большой бизнес сейчас в такой ситуации, когда каждой компании приходится оценивать текущее положение дел и принимать решение самостоятельно".
По словам Вейянена, Россия пытается разными способами усложнить уход зарубежных компаний с российского рынка. "Это происходит в том числе в виде ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы нести огромные финансовые убытки".
Российские власти в деталях сообщают руководству западных компаний, что последует за прекращением деятельности.
"Им в том числе говорят, что банкротство по собственному желанию невозможно. Цель этих действий — вынудить предприятия сохранить деятельность и остаться в России".