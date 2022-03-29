Санкции против России сказались на реализации планов Нарвского промпарка

"Вполне возможно, что в ближайшие пару недель вообще невозможно будет ни платить в РФ, ни получать деньги из России", - сказал руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов.

Также эта ситуация негативно повлияла и на новые проекты промпарка. Потенциальные клиенты вынуждены были или приостановить переговорный процесс, или вовсе прекратить его.

Несмотря на все эти трудности, Нарвский промышленный парк намерен продолжить реализацию своих крупных проектов, таких как "Агропарк" в Аувере, строительство аэродрома в Нарва-Йыэсуу и развитие двух бизнес-инкубаторов в Нарве и Йыхви.

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