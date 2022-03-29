ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (33-й день) | Россия сократит активность армии под Киевом и Черниговом

— Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщили в военном ведомстве. ”Мы делаем два шага по деэскалации конфликта”, — заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле. Чуть ранее генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.

Также стороны договорились о привлечении стран-гарантов по аналогу 5 статьи НАТО.

Итоги переговоров:

Заявления Владимира Мединского (российская делегация):

Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно;

Россия рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено Путину;

Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине;

Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД;



Заявления Давида Арахамии (украинская делегация):



Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации.

У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование.

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Мы работали над форматом новой системы гарантий безопасности для Украины. Это новый ратифицирующий международный договор. Мы обучены Будапештским меморандумом;

Наша первая победа — перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.



— Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил президенту РФ, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.