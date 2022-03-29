ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (33-й день) | Россия сократит активность армии под Киевом и Черниговом
Мы собрали все самые главные события дня, связанные с войной в Украине, в одну статью.
— Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщили в военном ведомстве. ”Мы делаем два шага по деэскалации конфликта”, — заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле. Чуть ранее генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.
Также стороны договорились о привлечении стран-гарантов по аналогу 5 статьи НАТО.
Итоги переговоров:
Заявления Владимира Мединского (российская делегация):
- Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно;
- Россия рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено Путину;
- Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине;
- Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД;
Заявления Давида Арахамии (украинская делегация):
- Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации.
- У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование.
- Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Мы работали над форматом новой системы гарантий безопасности для Украины. Это новый ратифицирующий международный договор. Мы обучены Будапештским меморандумом;
- Наша первая победа — перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.
— Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил президенту РФ, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
— СК России возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими военными восьмерых пленных. По версии следствия, не позднее 27 марта украинские военные ”совершили покушение на убийство с особой жестокостью в отношении пленных”. Ранее появилось видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими военнопленными. Сообщается, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал провести ”серьезное расследование” этого инцидента.
— Johnson & Johnson (o.b., Carefree) приостановила поставки средств личной гигиены в Россию.
— Минобороны РФ объявило о решении ”кардинально сократить” боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По славам Мединского, этот шаг не означает прекращения огня.
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