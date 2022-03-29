Ласнамяэский парк Паэ вскоре преобразится: появятся отели для насекомых и многое другое

”Любимый жителями Ласнамяэ и всего Таллинна парк Паэ был разбит в 2010 году, за годы активного использования инвентарь на существующих в парке площадках — детской, спортивной, площадке для игры в петанк, баскетбольном поле и добавившихся впоследствии площадках для выгула собак амортизировался. Чтобы парк соответствовал ожиданиям горожан и в дальнейшем, мы провели сбор идей, в ходе которого жители Ласнамяэ поделились своими предложениями и видением того, что стоило бы добавить в парк. Многие из этих идей будут воплощены в ходе реконструкции парка в следующем году или даже раньше”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В результате сбора идей поступило большое количество предложений, связанных с городской природой. Для сохранения природного разнообразия в лесной зоне у озера Паэ будут установлены отели для насекомых и различные решения с минимальным вмешательством в среду обитания различных животных и насекомых. В то же время проходящая через лес и оборудованная информационными табличками тропа позволит местным жителям ближе познакомиться с городской природой.

Многие жители пожелали обновить спортивные и детские площадки. Спортивные площадки будут обновлены с учетом разных возрастов и степеней подготовки. На новых спортивных тренажерах можно будет менять уровень нагрузки. Новый облик приобретет и баскетбольная площадка. Площадь детских площадок будет расширена и на них будет обновлен существующий инвентарь. При строительстве и реконструкции перечисленных объектов будут учтены потребности людей с разной степенью мобильности.