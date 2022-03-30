Португалия и Польша вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре

Португалия с Криштиану Роналду и Польша с Робертом Левандовским вышли на ЧМ-2022. Португальцы в финале стыкового турнира победили Северную Македонию (2:0), а поляки – Швецию (2:0). Таким образом, от Европы осталось квалифицироваться лишь одной команде. В июне сборная Уэльса сыграет с победителем матча Шотландия — Украина.

Определились пять участников чемпионата мира в Катаре от Африки – Гана, Сенегал, Марокко, Тунис и Камерун. В Южной Америке Перу победила Парагвай (2:0) и заняла 5-е место, дающее право на стык против Австралии или ОАЭ. Также в заключительном туре Бразилия разгромила Боливию (4:0), Аргентина поделила очки с Эквадором (1:1).

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ЧМ-2022 по футболу в Катаре состоится через 239 дня. 19 из 32 участников финальной стадии уже известны. Первыми право выступить на турнире, как обычно, получили хозяева чемпионата — в данном случае Катар.

Сборная Польши получила прямую путевку в финал стыков после отстранения сборной России. А Шведская сборная провела 120 минут с Чехией (победила 1:0 в дополнительное время).

Португалия провела очень непростой матч с Турцией (3:1), чуть не упустив победу со счёта 2:0. Соперник бил пенальти на 85-й минуте, но Бурак Йылмаз пробил выше ворот. Теперь Криштиану Роналду и его партнёрам придётся побороться за попадание в финал с Македонией. Македония сенсационно переиграла в полуфинале действующего чемпиона Европы Италию (1:0) и теперь попытается сотворить еще одну сенсацию и на этот раз оставить за бортом ЧМ ещё и победителя Евро-2016.

Последнего участника финальной стадии придётся ждать минимум до лета. Из-за ситуации в мире матч между Украиной и Шотландией был перенесён. Победителя этой встречи уже ждёт Уэльс, который переиграл Австрию (2:1) благодаря дублю Гарета Бэйла.

В Дохе в пятницу, 1 апреля, пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года. 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре участника, а в плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.