Сборная Эстонии проиграла Кипру и вылетела в низший дивизион

Проиграв, сборная Эстонии отправляется в самую слабую компанию Лиги наций — Лигу "D". Там Эстонию ждут сборные Мальты и Сан-Марино.

До матча:

Первый игра завершилась нулевой ничьей, а у Эстонии были отменены два гола из-за офсайда. К ответному матчу команды подходят с одинаковыми шансами на успех.

Сборной Кипра, чтобы остаться в Лиге С, нужно выиграть с любым счетом в течение 90 минут. На официальном уровне сборная не побеждает на протяжении 8 матчей, в которых дважды сыграла вничью и 6 раз уступила. Кипр провалил своё выступления в Лиге Наций, команда заняла только последнее место, при этом добыла всего одну победу над Люксембургом (2:1).

Если подопечные Томаса Хаберли возьмут верх в ответной встрече, то останутся в Лиге С. Сборная Эстонии в минувшем сезоне Лиги Наций добыла только три балла — команда три раза сыграла вничью, при этом ни разу не выиграла. В предстоящей встрече сборной Эстонии не смогут помочь Маттиас Кяйт, Маркус Поом и Мартин Миллер. Не выйдет на поле и Богдан Ващук, не успевший восстановиться после первой игры с Кипром.

В первой встрече соперники так и не смогли забить ни одного мяча, в то же время стоит отметить, что преимуществом владела сборная Эстонии, в результате чего сумела забить дважды, но оба мяча были отменены из-за офсайда, причем второй из них — с "подсказки" системы ВАР. Сегодня на кону место в группе С, что только добавит напряжения на всех участках футбольного поля.

Прямую трансляцию игры, покажет ETV 2, начало игры в 19:00 по эстонскому времени.