DELFI В УКРАИНЕ | Украинский чиновник: больше всего я боюсь, что будет сирийский сценарий

Александр Хоруженко — бывший депутат Сумского городского совета, с 2016 года занимался реформой децентрализации в Украине. Хоруженко постоянно получает оперативную информацию с фронта, тщательно следит за ходом развития войны в Украине и анализирует действия обеих сторон. Он ответил на вопросы Delfi и Eesti Päevaleht о том, что происходит на данный момент и какими могут быть дальнейшие сценарии.

Как вы думаете, какие цели у русских властей в оккупированных районах? Сами они говорят, что оккупация — это не цель.

Я думаю, что в разных частях по-разному. Если брать север — Киевская, Черниговская область — это отвлечение. Первоочередной план у них был поменять власть и правительство. Уже понятно, что это все нереально. Из Сумской области много войск вышло обратно в Россию. Желания и возможности делать оккупационные администрации у них нет, местных коллаборантов нет.

Они просто контролируют перекрестки больших дорог. На севере Чернигов, сюда ближе — Сумы до Харькова. Больше ничего. Есть 1-2 громады, куда они зашли и теперь стоят зажатые. Все. Это не оккупация, это была попытка обезопасить транзит больших войск, но это не удалось. Харьков — это другая история. Скорее всего, они будут пробивать Изюм и пытаться окружить Славянск.