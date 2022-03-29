Старые автопокрышки можно утилизировать бесплатно

При покупке новых покрышек старые можно сдать в пункт продажи или передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз. Также MTÜ Rehviringlus в пунктах приема бесплатно принимает от частных лиц до восьми покрышек в год.