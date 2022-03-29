Старые автопокрышки можно утилизировать бесплатно
При покупке новых покрышек старые можно сдать в пункт продажи или передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз. Также MTÜ Rehviringlus в пунктах приема бесплатно принимает от частных лиц до восьми покрышек в год.
Для сдачи покрышек особого типа (например, шины грузовика, квадроцикла или мотоцикла) необходимо составить накладную на сайте Rehviringlus.
В Таллинне старые покрышки принимают в следующих пунктах:
В Кесклинне в центре Vianor у аэропорта (Тартуское шоссе 119, открыто Пн.-Пт. 8 — 17)
В Ласнамяэ Kuusakoski AS (Бетоони, 12, открыто Пн.-Пт. 8–17 и Сб. 8–15) и E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31, открыто Пн.-Пт. 8–16.30)
В Мустамяэ центр Vianor Мустамяэ (Мустамяэ теэ, 54, открыто Пн.-Пт. 9–18)
Карта пунктов сбора покрышек (организация ответственности производителя MTÜ Rehviringlus) здесь.
В Таллинне действуют четыре станции приема отходов, которые принимают старые покрышки:
- Пярнамяэская станция приема отходов (Пярнамяэ теэ, 36, Пирита)
- Рахумяэская станция приема отходов (Рахумяэ теэ, 5, Нымме)
- Пяэскюлаская станция приема отходов (Раба, 40, Нымме)
- Пальяссаареская станция приема отходов (б. Пальяссааре, 5, Пыхья-Таллинн)
Информацию о расположении станций переработки отходов и их графике работы можно найти на сайте Таллинна.