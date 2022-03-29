”Выбор невелик”: таллиннский нутрициолог показала, что предлагает Lidl для ЗОЖников

Выбор полезных продуктов в Lidl невелик. В магазине есть неплохого качества овощи и фрукты, хороший выбор семян и орехов по доступным ценам. Есть варианты полезных перекусов с чистым составом — без сахара, муки и трансжиров. Большой выбор мяса и курицы по низким ценам, но я как нутрициолог не могу быть уверена в качестве мясной продукции в Lidl. Также в заморозке есть варианты овощей, ягод и фруктов, которые по стоимости отличаются от продукции в других сетях. Есть хороший выбор оливковых масел.

Для тех, у кого нет проблем с лактозой и казеином, большой выбор сыров, есть натуральный йогурт по цене ниже, чем в местных привычных магазинах. Удалось найти на полках растительное молоко (рисовое и кокосовое) с хорошим составом. Также в отделе паст (макарон) оказались и цельнозерновые варианты. После изучения продукции в магазине Lidl могу сказать, что своего клиента я, пожалуй, не отправлю за покупками в Lidl — очень велик риск сорваться на вредные продукты, так как уловка, которой активно пользуется магазин — насыщенный запах сладкой выпечки с входа и по всему магазину, что может значительно повышать аппетит покупателей. Составы продуктов тоже не удовлетворили мои критерии качества. Вот как выглядят продукты, одобренные нутрициологом Катрин Савченко: