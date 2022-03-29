"В день приезда сразу же пошла на работу". Как тренер по фигурному катанию из Украины начала тренировать эстонских детей

С Алиной мы встречаемся в ледовой арене. Возле тренера по фигурному катанию стайкой кружат малыши: заканчивается тренировка.

Алина общается с родителями, рассказывает об успехах и небольших неудачах малышей. Главная арена быстро пустеет, а мы присаживаемся на скамейку, чтобы начать разговор.

Несколько недель назад Алина приехала в Таллинн. В сумку сложила самое ценное: коньки и немного тренировочной формы.

Жизнь шла своим чередом, а потом — война

В три года маленькую Алину родители привели в Харькове на лед.

”Для здоровья, очень часто болела ангинами. Холодный влажный воздух”, — вспоминает фигуристка. ”А потом так затянуло! В шесть лет начались соревнования, я попала в пятерку лучших в своем возрасте по Украине, получила кандидата в мастера спорта по одиночному фигурному катанию”, — делится Алина.

В семнадцать лет сертифицированный спортсмен ISU, призер международных соревнования начала тренировать. К Алине приходили учиться фигурному катанию как и трехлетние, так и после сорока.

Последний год фигуристка работала во Львове.

”С детьми мы ездили на соревнования по Украине, на сборы в Польшу. Или девочки занимали призовые места. Я была так счастлива! Жизнь шла своим чередом”, — рассказывает Алина. ”А потом началась война, и ты понимаешь, продолжения точно не будет”.

Перспектив тренировать детей в Украине уже нет

Мысль уехать из страны возникли у Алины тогда, когда стали бомбить ее родной Харьков.

”Когда стали по жилым домам.. А там моя мама… Тогда, во Львове, у нас еще не стреляли. Но сирена. Ты постоянно в напряжении. Сидишь и думаешь: вдруг начнут. А вдруг не начнут”, — голос у Алины дрожит.

Тренер рассказывает, что почти все дети перестали кататься. Многие с семьями ради безопасности покинули город или даже страну.