"В день приезда сразу же пошла на работу". Как тренер по фигурному катанию из Украины начала тренировать эстонских детей
С Алиной мы встречаемся в ледовой арене. Возле тренера по фигурному катанию стайкой кружат малыши: заканчивается тренировка.
Алина общается с родителями, рассказывает об успехах и небольших неудачах малышей. Главная арена быстро пустеет, а мы присаживаемся на скамейку, чтобы начать разговор.
Несколько недель назад Алина приехала в Таллинн. В сумку сложила самое ценное: коньки и немного тренировочной формы.
Жизнь шла своим чередом, а потом — война
В три года маленькую Алину родители привели в Харькове на лед.
”Для здоровья, очень часто болела ангинами. Холодный влажный воздух”, — вспоминает фигуристка. ”А потом так затянуло! В шесть лет начались соревнования, я попала в пятерку лучших в своем возрасте по Украине, получила кандидата в мастера спорта по одиночному фигурному катанию”, — делится Алина.
В семнадцать лет сертифицированный спортсмен ISU, призер международных соревнования начала тренировать. К Алине приходили учиться фигурному катанию как и трехлетние, так и после сорока.
Последний год фигуристка работала во Львове.
”С детьми мы ездили на соревнования по Украине, на сборы в Польшу. Или девочки занимали призовые места. Я была так счастлива! Жизнь шла своим чередом”, — рассказывает Алина. ”А потом началась война, и ты понимаешь, продолжения точно не будет”.
Перспектив тренировать детей в Украине уже нет
Мысль уехать из страны возникли у Алины тогда, когда стали бомбить ее родной Харьков.
”Когда стали по жилым домам.. А там моя мама… Тогда, во Львове, у нас еще не стреляли. Но сирена. Ты постоянно в напряжении. Сидишь и думаешь: вдруг начнут. А вдруг не начнут”, — голос у Алины дрожит.
Тренер рассказывает, что почти все дети перестали кататься. Многие с семьями ради безопасности покинули город или даже страну.
”Очень жалко, ведь столько работы было сделано! Не просто работы, а души вложено, труда. Просто не знаешь, когда теперь мои дети вернутся на лед. И вернутся ли. А даже если вернутся, как же соревнования? Кто сейчас будет проводить? Теряется смысл всего”, — огорчается Алина и делится, что сейчас так дела обстоят у всех детей, которые занимались в Украине любым видом спорта.
”Я сидела и понимала: работы здесь уже не будет. Дети уезжают. Тренировок нет. Перспектив нет”.
В день приезда сразу же пошла на работу
Алина выбрала Эстонию случайно.
”Когда-то здесь работал папа, сказал, что хорошая страна”, — вспоминает Алина. Рассказывает, что еще во Львове написала в эстонский клуб по фигурному катанию. Деловые переговоры провели онлайн. ”Очень важно, что я ехала целенаправленно, зная, что меня здесь будут ждать”, — рассказывает тренер.
В Таллинн Алина прибыла как беженец восьмого марта. В тот же день поехала знакомиться с работодателем.
”Когда увидела арену, была еще под большим приятным впечатлением. Потому что все более развито, чем в Украине. У нас есть дворцы спорта, но они старые, их никто не поддерживает. Хорошие льды — это коммерция. Но коммерция — это дорого. Кстати, при поддержке нашего президента новые дворцы для фигуристов стали выстраиваться. Даже был был проект, в течение года в разных городах будут крутые арены. Одна даже открылась, и мы все очень радовались. Но сейчас не до арен”, — вздыхает тренер.
Алина улыбается и рассказывает, что после знакомства ее ввели в курс дела по работе. ”В тот же день я осталась посмотреть, как тренируют детей. Потому что вроде бы фигурное катание одинаково во всем мире, но у каждого своя специфика”.
Важно выйти на работу, чтобы не сойти с ума
Уже на следующий день Алина вышла на лед.
”Очень важно найти работу, потому что от того, что ты сидишь дома, ешь, спишь, читаешь новости, просто начинаешь сходить с ума. Крыша едет. Мыслями я всегда буду с родителями в Харькове. Но благодаря работе отвлекаюсь”.
Алина смеется и говорит, что хочется вырастить не одного, а целых десять чемпионов.
”Когда дети занимают призовые места, у меня мурашки по коже! Такие смешанные чувства: хочется и плакать от радости, и улыбаться. Гордость! Сколько труда вложено! Ради этого многие тренера делают свою работу. Ради этих эмоций, благодарностей”, — делится Алина и с грустью добавляет, что пока в Украине перспектив для нее нет.
”Про спорт будут думать в последнюю очередь. А мне нравится моя работа. Я живу фигурным катанием”.