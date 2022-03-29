Для украинцев в Эстонии
29.03.2022, 13:02

"В день приезда сразу же пошла на работу". Как тренер по фигурному катанию из Украины начала тренировать эстонских детей

 
Марина Бегункова
”Очень важно найти работу, потому что от того, что ты сидишь дома, ешь, спишь, читаешь новости, просто начинаешь сходить с ума. Крыша едет."
”Очень важно найти работу, потому что от того, что ты сидишь дома, ешь, спишь, читаешь новости, просто начинаешь сходить с ума. Крыша едет."
Автор фото: Марина Бегункова

"Про спорт в Украине будут думать в последнюю очередь", — сказала репортеру RusDelfi тренер по фигурному катанию Алина, которая переехала в Таллинн после начала войны в Украине.

С Алиной мы встречаемся в ледовой арене. Возле тренера по фигурному катанию стайкой кружат малыши: заканчивается тренировка.

Алина общается с родителями, рассказывает об успехах и небольших неудачах малышей. Главная арена быстро пустеет, а мы присаживаемся на скамейку, чтобы начать разговор.

Несколько недель назад Алина приехала в Таллинн. В сумку сложила самое ценное: коньки и немного тренировочной формы.

Жизнь шла своим чередом, а потом — война

В три года маленькую Алину родители привели в Харькове на лед.

”Для здоровья, очень часто болела ангинами. Холодный влажный воздух”, — вспоминает фигуристка. ”А потом так затянуло! В шесть лет начались соревнования, я попала в пятерку лучших в своем возрасте по Украине, получила кандидата в мастера спорта по одиночному фигурному катанию”, — делится Алина.

В семнадцать лет сертифицированный спортсмен ISU, призер международных соревнования начала тренировать. К Алине приходили учиться фигурному катанию как и трехлетние, так и после сорока.

Последний год фигуристка работала во Львове.

”С детьми мы ездили на соревнования по Украине, на сборы в Польшу. Или девочки занимали призовые места. Я была так счастлива! Жизнь шла своим чередом”, — рассказывает Алина. ”А потом началась война, и ты понимаешь, продолжения точно не будет”.

Перспектив тренировать детей в Украине уже нет

Мысль уехать из страны возникли у Алины тогда, когда стали бомбить ее родной Харьков.
”Когда стали по жилым домам.. А там моя мама… Тогда, во Львове, у нас еще не стреляли. Но сирена. Ты постоянно в напряжении. Сидишь и думаешь: вдруг начнут. А вдруг не начнут”, — голос у Алины дрожит.

Тренер рассказывает, что почти все дети перестали кататься. Многие с семьями ради безопасности покинули город или даже страну.

”Очень жалко, ведь столько работы было сделано! Не просто работы, а души вложено, труда. Просто не знаешь, когда теперь мои дети вернутся на лед. И вернутся ли. А даже если вернутся, как же соревнования? Кто сейчас будет проводить? Теряется смысл всего”, — огорчается Алина и делится, что сейчас так дела обстоят у всех детей, которые занимались в Украине любым видом спорта.

”Я сидела и понимала: работы здесь уже не будет. Дети уезжают. Тренировок нет. Перспектив нет”.

В день приезда сразу же пошла на работу

Алина выбрала Эстонию случайно.

”Когда-то здесь работал папа, сказал, что хорошая страна”, — вспоминает Алина. Рассказывает, что еще во Львове написала в эстонский клуб по фигурному катанию. Деловые переговоры провели онлайн. ”Очень важно, что я ехала целенаправленно, зная, что меня здесь будут ждать”, — рассказывает тренер.

В Таллинн Алина прибыла как беженец восьмого марта. В тот же день поехала знакомиться с работодателем.

”Когда увидела арену, была еще под большим приятным впечатлением. Потому что все более развито, чем в Украине. У нас есть дворцы спорта, но они старые, их никто не поддерживает. Хорошие льды — это коммерция. Но коммерция — это дорого. Кстати, при поддержке нашего президента новые дворцы для фигуристов стали выстраиваться. Даже был был проект, в течение года в разных городах будут крутые арены. Одна даже открылась, и мы все очень радовались. Но сейчас не до арен”, — вздыхает тренер.

Алина улыбается и рассказывает, что после знакомства ее ввели в курс дела по работе. ”В тот же день я осталась посмотреть, как тренируют детей. Потому что вроде бы фигурное катание одинаково во всем мире, но у каждого своя специфика”.

Важно выйти на работу, чтобы не сойти с ума

Уже на следующий день Алина вышла на лед.

”Очень важно найти работу, потому что от того, что ты сидишь дома, ешь, спишь, читаешь новости, просто начинаешь сходить с ума. Крыша едет. Мыслями я всегда буду с родителями в Харькове. Но благодаря работе отвлекаюсь”.

Алина смеется и говорит, что хочется вырастить не одного, а целых десять чемпионов.
”Когда дети занимают призовые места, у меня мурашки по коже! Такие смешанные чувства: хочется и плакать от радости, и улыбаться. Гордость! Сколько труда вложено! Ради этого многие тренера делают свою работу. Ради этих эмоций, благодарностей”, — делится Алина и с грустью добавляет, что пока в Украине перспектив для нее нет.

”Про спорт будут думать в последнюю очередь. А мне нравится моя работа. Я живу фигурным катанием”.

RusDelfi
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