Новости России
29.03.2022, 08:53

The Times: Абрамович прилетел в РФ с запиской от Зеленского, но Путин ответил "я их уничтожу"

 
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Украинский президент якобы передал условия мира от Киева, пишет The Times.

Отмечается, что Абрамович передвигался между Турцией, РФ и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным. В Стамбуле российский олигарх провел встречу с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном, передает УНИАН.

"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе", — пишет издание.

Представитель Эрдогана выдвинул идею, что Крым и Донбасс могут быть в "долгосрочной аренде" у Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании. При этом издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Польский журналист Якуб Стаховьяк заявил, что российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу возможно для переговоров с президентом США Джо Байденом.

28 марта расследовательская группа Bellingcat сообщила, что в ночь с 3 на 4 марта у троих участников переговорной группы между Украиной и Россией появились симптомы отравления химическим оружием.

RusDelfi
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