Извлеченный из реки Пуртсе загрязненный грунт ждет транспортировки

До 19 апреля можно принять участие в конкурсе госпоставки по транспортировке складированных остаточных загрязнений. Задачей подрядчика является транспортировка загрязненного грунта на место хранения полукокса предприятия Viru Keemia Grupp, и эти работы планируется завершить до конца нынешнего года.

Завершены работы в рамках проекта по ликвидации крупнейшего в Эстонии остаточного загрязнения, что находилось в определенных участках реки Пуртсе. По словам руководителя проекта Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, весь извлеченный с начала прошлого года грунт подсох, находясь на площадке предварительной обработки вблизи подстанции Пюсси, и теперь он готов к транспортировке на место окончательной утилизации. ”Если изначально планировалось отправить загрязненный грунт в Нидерланды, где на специальном заводе переработки почва очищается путем термической обработки и потом используется в качестве заполнителя, то теперь этот вариант не рассматривается. Это связано с изменением экологической политики в Нидерландах и резким подорожанием морского транспорта и топлива для термообработки. Сегодня есть договоренность о том, что извлеченный загрязненный грунт будет отправлен на полигон полукокса VKG для окончательной обработки”, — пояснил руководитель проекта Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

Процесс окончательной переработки грунта является важной частью проекта по ликвидации остаточного загрязнения, который стартовал четыре года назад, поэтому его пришлось отделить от первоначального конкурса госпоставки из-за изменившейся ситуации, и для этого процесса необходимо провести отдельный конкурс. ”Сегодня мы еще ищем партнера в рамках конкурса поставки ”Вывоз загрязненного грунта из Пуртсе и его передача переработчику отходов”, который продлиться еще четыре недели. Победитель этого конкурса выполнит работы по транспортировке извлеченного из реки загрязненного грунта на окончательную переработку не позднее 1 декабря”, — добавил Яаксоо.