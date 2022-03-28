ПОМОГИТЕ ПОМОЧЬ | Девушка, страдающая тяжелым заболеванием мышц, нуждается в вашей помощи

Из-за болезни Хендра прикована к инвалидному креслу, но это не помешало ей успешно окончить гимназию Кийли , школу искусств при Школе Изящных Искусств Кийли, создать студенческую фирму, поступить в университет с лучшим баллом 98/100, заниматься живописью, участвовать в художественной выставке и удачно соревноваться в команде зального хоккея в электрическом инвалидном кресле. Благодаря своему таланту и умениям Хендра добилась гораздо большего, чем некоторые из ее здоровых сверстников, также она горячо сражается за права людей с ограниченной подвижностью и является дизайнером социальных сетей в организации при университете ”Tudengid Ukraina Heaks”.

Замечательные жертвователи Детского фонда и ранее помогали страдающим различными формами того же заболевания — на сегодня уже трехлетней Аннабель и почти 2,5-летней Дезире.

СМА — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, вызванное дефектом гена. В случае с этой болезнью дефектный находящийся в 5. хромосоме ген SMN1, что вызывает дефицит белка SMN, важного для функции мотонейронов. Говоря медицинским языком, это регресс моторики, умственные способности человека болезнью не затрагиваются. Это наиболее распространенное наследственное заболевание со смертельным исходом в детском и подростковом возрасте.

Именно это и произошло с Хендрой, которая немного опоздала для того, чтобы получить лекарство от спинальной мышечной атрофии при финансировании со стороны государства. А именно, с начала этого года получают лекарство Рисдиплам все пациенты с диагнозом СМА1 и СМА2 в возрасте 0-19 лет, но Хендре в январе исполнилось 20 лет.

Давайте на минутку задумаемся… Какое чувство может быть у молодой девушки, всю свою жизнь ждущей и мечтающей о лекарстве, которое могло бы ее излечить или хотя бы продлить ее жизнь и помогло бы справляться самостоятельно? И теперь, когда этот момент, наконец, настал, она вдруг оказывается немного слишком стара, чтобы получить это невероятно дорогое лекарство при поддержке государства…

Девушка, страдающая от серьезного заболевания мышц, нуждается в дорогостоящем лекарстве, стоимость которого свыше 200 000 евро в год. Такую сумму ни девушке, учащейся в университете, ни ее семье взять неоткуда.

Хендра пишет: ”Я привыкла достигать всего сложнее, чем здоровые люди, но теперь бремя моей болезни настигает меня. Мое здоровье ухудшается за последний год примерно в 3 раза быстрее, чем за прошлые годы вместе взятые. Несмотря на мое желание заниматься искусством после окончания художественной школы, я не могу свыкнуться с мыслью, что все, во имя чего я усердно работала и заставляла себя улыбаться, может исчезнуть в один миг. Я боюсь, что однажды не смогу проснуться и не смогу добиться того, что так необходимо в этом обществе. И, конечно же, то, что я должна все бросить, вернуться домой и просто существовать. Я не создана для этого, мне действительно очень страшно”.

Серьезный диагноз Хендре поставили в возрасте 1,5 лет, тогда лекарства от этой болезни еще не существовало. К 2022 году медицина настолько развилась, что во всем мире, в том числе в Европе, существует уже три метода лечения спинальной мышечной атрофии, и многие другие находятся в стадии исследований. Но все имеющиеся варианты лечения очень дороги, а это означает, что даже обеспеченная семья не сможет приобрести их самостоятельно.

Хендра заканчивает свое письмо словами:

”Одно дело стать немного сильнее и улучшить качество жизни благодаря лечению, другое дело справиться с судорогами, возникающими из-за ослабления мышц тела, которые учащаются и причиняют безумную боль.

Я знаю, что Вы не должны мне помогать, но спросить и надеяться ведь можно…”

Предоставление Хендре возможности лечения поддерживается как ее лечащим врачом, так и врачами/генетиками Центра компетенции по редким заболеваниям Клиники Тартуского университета.