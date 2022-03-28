Еврокомиссия призвала страны ЕС как можно скорее прекратить выдачу "золотых паспортов"

"Мы считаем, что торговля гражданством через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы предоставления гражданства за инвестиции", - заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, странам ЕС "надлежит оценить, должны ли они аннулировать какие-либо "золотые паспорта", уже выданные лицам, находящимся под санкциями", и другим лицам, поддерживающим операцию на Украине.

В свою очередь член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон потребовала серьезных проверок в Шенгенской зоне, чтобы убедиться, что нет злоупотреблений правом передвигаться по ней.

"Золотые виды на жительство", выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС, должны быть аннулированы", - заявила еврокомиссар.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, что принятые рекомендации направлены вообще против практики как таковой выдачи "золотых паспортов" и "золотых видов на жительство".

"Рекомендации, касающиеся "золотых паспортов", требуют от государств-членов положить конец процедурам такого рода и выдаче таких паспортов", - сказал пресс-секретарь.

При этом, уточнил он, ЕК просит, чтобы страны ЕС оценили возможность отозвать такие паспорта и отменить виды на жительство, положив конец подобным режимам. "Это зависит от разных правил, действующих на местах в разных государствах-членах относительно натурализации. Поэтому эти государства должны заняться данным вопросом и рассмотреть меры в зависимости от различных процедур, предусмотренных национальными законодательствами", - отметил представитель ЕК.