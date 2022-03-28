WSJ и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить
По данным The Wall Street Journal, Роман Абрамович и не менее двух членов украинской переговорной группы после встречи в Киеве испытывали симптомы отравления. Международная расследовательская группа Bellingcat Bellingcat подтвердила информацию.
По данным газеты The Wall Street Journal, российский олигарх Роман Абрамович, участвующий в переговорах РФ и Украины, и члены украинской делегации на переговорах пострадали от возможного отравления. В начале марта у Абрамовича появились симптомы отравления после встречи в Киеве, пишет издание в понедельник, 28 марта, со ссылкой на источники.
По его информации, аналогичные симптомы — покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на лице и руках — были отмечены, по меньшей мере, у двух высокопоставленных членов украинской команды. Их состояние улучшилось, их жизни ничего не угрожает, но неясно, что вызвало данные симптомы, пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к Абрамовичу.
Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.
Bellingcat подтвердил симптомы трех переговорщиков
Между тем Bellingcat подтвердил, что три участника переговоров Украины и России в ночь на марта испытали характерные для отравления химическим оружием симптомы. Одной из жертв стал Роман Абрамович, заявила занимающаяся расследованиями организация. По ее данным, переговоры украинской и российской делегаций по прекращению развязанной Россией войны проходили 3 марта в Украине и продолжались примерно до 22 часов. Помимо Абрамовича, в них участвовал еще один российский предприниматель, фамилию которого Bellingcat не назвала.
Симптомы, включающие воспаление глаз и кожи и сильную боль в глазах три члена переговорной группы, уехавшие в квартиру в Киеве, почувствовали ночью, симптомы не утихали до утра, сообщается далее. На следующий день группа переговорщиков выехала во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной, указывается в Twitter организации.
В ходе проведенной Bellingcat экспертизы специалисты пришли к выводу, что данные симптомы, скорее всего, были результатом отравления неустановленным химическим оружием, пишет DW.
"Альтернативной, менее вероятной гипотезой является использование микроволнового излучения", — сообщается далее.
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