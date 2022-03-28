WSJ и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить

По данным газеты The Wall Street Journal, российский олигарх Роман Абрамович, участвующий в переговорах РФ и Украины, и члены украинской делегации на переговорах пострадали от возможного отравления. В начале марта у Абрамовича появились симптомы отравления после встречи в Киеве, пишет издание в понедельник, 28 марта, со ссылкой на источники.

По его информации, аналогичные симптомы — покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на лице и руках — были отмечены, по меньшей мере, у двух высокопоставленных членов украинской команды. Их состояние улучшилось, их жизни ничего не угрожает, но неясно, что вызвало данные симптомы, пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к Абрамовичу.

Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.

Bellingcat подтвердил симптомы трех переговорщиков

Между тем Bellingcat подтвердил, что три участника переговоров Украины и России в ночь на марта испытали характерные для отравления химическим оружием симптомы. Одной из жертв стал Роман Абрамович, заявила занимающаяся расследованиями организация. По ее данным, переговоры украинской и российской делегаций по прекращению развязанной Россией войны проходили 3 марта в Украине и продолжались примерно до 22 часов. Помимо Абрамовича, в них участвовал еще один российский предприниматель, фамилию которого Bellingcat не назвала.