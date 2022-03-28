ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (33-й день) | Военные действия продолжаются, новый раунд переговоров омрачен подозрением на отравление

— Власти Украины обвинили РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭС, занятой российскими военными. "В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев", — заявила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук. Она потребовала от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. По словам Верещук, продолжение ее милитаризации российскими войсками серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. "Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы", — предупредила она. (DW)

— Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. "Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался своему близкому окружению, что он готов на это пойти… Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Путин понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ" — предполагает Грозев.