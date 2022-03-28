ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (33-й день) | Военные действия продолжаются, новый раунд переговоров омрачен подозрением на отравление
Мы собрали все самые главные события дня, связанные с войной в Украине, в одну статью.
— Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что новый раунд переговоров с Россией, который состоится в Турции на предстоящей неделе, принесет мир "без затягивания".
"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — сказал Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в ночь на понедельник.
— Министерство юстиции готовит законопроект, более широко регулирующий использование враждебной символики в общественном пространстве, будь то свастика, символика СССР, георгиевская ленточка или же появившаяся в связи с войной в Украине Z-символика. Министр юстиции Марис Лаури сообщила Delfi, что сейчас обсуждается то, как правильно сформулировать законопроект. ”Законопроект не направлен на конкретные символы. Важно вообще ограничить использование символики, несущей агрессию", — пояснила она.
— С сегодняшнего дня на неопределенный срок прекращается движение поезда ”Аллегро”, который с 2010 года связывал Хельсинки и Санкт-Петербург. В первый раз он перестал ходить в марте 2020 года в связи с пандемией. Перерыв продлился больше полутора лет, и в декабре 2021-го ”Аллегро” вновь стал возить пассажиров, хоть количество рейсов и было сокращено. Об этом сообщает Yle.fi.
— Deutsche Welle включён в список сми-иноагентов, а ”Новая газета” объявила о приостановке работы до окончания событий в Украине после второго предупреждения от РКН.
— Министры стран G7 не будут платить за газ в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на вице-канцлера Германии.
— В результате вторжения России в Украину в стране погибли 143 ребенка и 216 детей получили ранения, сообщила украинская генпрокуратура. По ее данным, больше всего пострадавших детей в Киевской области (67), в Харьковской (49) и в Донецкой (53) областях. Под Черниговым, по данным генпрокуратуры Украины, из-за военных действий пострадали 38 детей, в районе Николаева — 30, в Луганской области — 27.
— Власти Украины обвинили РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭС, занятой российскими военными. "В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев", — заявила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук. Она потребовала от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. По словам Верещук, продолжение ее милитаризации российскими войсками серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. "Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы", — предупредила она. (DW)
— Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. "Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался своему близкому окружению, что он готов на это пойти… Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Путин понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ" — предполагает Грозев.
— По данным газеты The Wall Street Journal, российский олигарх Роман Абрамович, участвующий в переговорах РФ и Украины, и члены украинской делегации на переговорах пострадали от возможного отравления.
— Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ограничить въезд гражданам недружественных стран.
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