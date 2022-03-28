Владимир Зеленский назвал военную цель Украины и рассказал про "биолаборатории"

На просьбу журналиста ”Дождя” Тихона Дзядко прокомментировать информацию, транслируемую Российскими СМИ о том, что в Украине находятся химические биолаборатории, президент Украины отвечает: ”Да, это анекдот”.

Зеленский утверждает, что они бы и рады были, но в Украине нет ничего того, о чем вещают с Российских телеэкранов — ни ядерного оружия, ни химических биолабораторий, ни химического оружия.

Президент Украины отмечает, что если бы он находился у власти в то время, когда страна подписывала документы о нераспространении ядерного оружия, он бы это так просто не сделал: ”Если бы такой был человек, как я, в те времена, когда подписывала наша страна сдачу наших интересов, я это по-другому не называю… Я бы так это все не отдал”.

Тот факт, что Украина могла кого-то травить, президент считает полным абсурдом. ”Вы же все тут были! Как мы могли вообще кого-то фигней какой-то травить? Да мы с врагами так никогда не поступали!”, — изумляется он.

По словам Зеленского, военная цель Украины — максимально уменьшить количество жертв и сократить сроки этой войны. Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории. Вернуть все так, как было до 24 февраля, до нападения.

Украинский президент говорит, что прекрасно понимает и отдает себе отчет в том, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Единственным возможным решением для прекращения кровопролития Владимир Зеленский видит нахождение компромисса.

”Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я тут ненадолго, и после меня придет человек достойный. Я хочу закончить эту войну, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших”, — сообщает глава государства.

Вопреки речам российской пропаганды, Зеленский говорит, что не рассматривал варианты военного нападения ни на Донбасс, ни на Крым как раз потому, что прекрасно понимает, сколько бы тысяч людей погибло и какой была бы в итоге цена этих территорий.