Для защиты земноводных на улице Астангу будет временно ограничено движение транспорта

Все земноводные в Эстонии относятся к охраняемым видам. Согласно Красной книге, этот класс животных находится в наиболее плохом положении. Без помощи добровольцев и введения ограничений на движение транспорта на улице Астангу может произойти массовая гибель лягушек.

”Зеленая столица — это не просто город с большим количеством парков и зеленых насаждений. Это также город, в котором люди считаются друг с другом, где каждый имеет возможность внести свой вклад в сохранение природного разнообразия, проявляя заботу обо всем живом, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — В Таллинне сформировалась разнообразная природная среда, которая порой нуждается и в помощи человека — в данном случае это Астангу. Помощь лягушкам с пересечением дороги или закрытие движения на период миграции земноводных — все это направлено на то, чтобы спасти жизни как можно большего числа животных”.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, частичное закрытие улицы Астангу вводится уже третью весну подряд, чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения.

”Целью является предотвратить массовую гибель лягушек. Данный отрезок улицы Астангу — один из крупнейших в Эстонии миграционных коридоров земноводных, через который каждую весну за короткий промежуток времени проходят тысячи лягушек, — отметил Сильянов, добавив, что в 2021 году на Астангу добровольцы помогли безопасно перебраться через дорогу более чем 2000 земноводным. — В предыдущие годы, до введения коронавирусных ограничений, добровольцы проводили традиционные толоки по спасению лягушек, и тогда эти цифры были еще больше”.