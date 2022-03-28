Число обращающихся в Ида-Вирускую центральную больницу украинских беженцев увеличилось в четыре раза

Число обращений в больницу военных беженцев из Украины значительно увеличилось. Если пару недель назад, когда больница только начала предлагать им медицинские услуги, число первичных обращений составляло примерно 5-6 в день, то на сегодняшний день обращений стало в четыре раза больше. Начиная с 7 марта и до сегодняшнего дня в Ярвеском доме здоровья было принято 200 украинцев. Как отметила доктор Наталья Исаевска, проводящая контроль здоровья, к ней на прием приходят в основном молодые мамы с детьми. Пожилых людей она видит значительно меньше. ”Львиную долю украинских военных беженцев, которые приходят на проверку здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу, составляют молодые мамы в возрасте 30-40 лет вместе с детьми. В 50% случаев мы проводим контроль здоровья детям в возрасте до 18 лет. Также участились обращения беременных женщин”. Доктор Исаевска добавляет, что, помимо контроля здоровья, возникла необходимость направлять людей к семейным врачам и врачам-специалистам и большая часть беженцев нуждается в консультации невролога, онколога, гинеколога, ортопеда. ”Украинцы нуждаются в помощи и консультации различных специалистов, каждый случай индивидуальный. Взрослых мы направляем при необходимости сразу к врачу-специалисту, проблемами детей занимаются в первую очередь семейные врачи, которые затем выдают направление к специалисту. В Ида-Вирумаа могло бы быть больше семейных врачей, которые принимали бы украинских беженцев”, — комментирует доктор.