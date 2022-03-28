"Новая газета" приостанавливает работу до окончания войны

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — ”до окончания ”специальной операции на территории Украины. С уважением, редакция ”Новой газеты”"

Поводом для это стало якобы ”упоминание НКО-иноагента без маркировки”, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

При этом представители РКН не уточнили ТАСС, о каком именно материале идет речь.

Первое предупреждение ”Новой газете” Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.