"Новая газета" приостанавливает работу до окончания войны
Независимое издание "Новая газеты" вынуждены приостановить работу из-за требований Роскомнадзора.
"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — ”до окончания ”специальной операции на территории Украины. С уважением, редакция ”Новой газеты”"
Поводом для это стало якобы ”упоминание НКО-иноагента без маркировки”, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного ведомства.
При этом представители РКН не уточнили ТАСС, о каком именно материале идет речь.
Первое предупреждение ”Новой газете” Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.
Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.